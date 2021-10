A Sonyval borulhat össze Japánban a TSMC

A Nikkei értesülései szerint a beruházás mintegy 7 milliárd dollár összköltségű lenne, melynek egy részét a japán kormány biztosítaná támogatás címén. Az üzemet Kumamoto prefektúrában húzhatják fel, ahol a Sony rendelkezik megfelelő paraméterű szabad építési területtel. A japán vállalat már rendelkezik itt egy üzemmel, melyben képérzékelő lapkákat termelnek. A forrás szerint a Sony mellett egy másik japán cég, a különféle autós komponenseiről és termékeiről ismert Denso is beszállhat a projektbe harmadik félként.

A TSMC elsősorban élvonalbeli gyártástechnológiáival szállhat be a projektbe, mely kiadásainak egy részét a japán kormány fedezné. A Nikkei már korábban meglebegtette, hogy Amerika, Kína, illetve Dél-Korea után Japán sem szeretne kimaradni a hazai chipgyártást serkentő támogatásokból. A félvezetőpiac összesített listáján ötödik helyen álló ország korábban csupán 1,8 milliárd dolláros alappal rendelkezik az ipar támogatásához, amit a chiphiány miatt most többszörösére növelhetnek.

Japán elsősorban a PSD-piacon (Power Semiconductor Device) elfoglalt pozícióját erősítené a nagyobb büdzséből, miközben az akkumulátoros fejlesztésre és gyártásra is jutna az alapból. Az ország arra számít, hogy ezekre a termékekre tovább növekszik az igény az elektromos gépjárművek fokozatosan növekvő népszerűségének hála. A Nikkei szerint tehát a kormány nyitott egy nagyobb összegű támogatásra, ennek ugyanakkor feltétele, hogy az üzem a japán piacot szolgálja ki a legmagasabb prioritással.

A szóban forgó projekt a TSMC immár sokadik új gyáregysége lehet. A Taiwan News alig két arról számolt be, hogy a bérgyártó Indiában is felhúzhat egy félvezetőgyárat mintegy 7,5 milliárd dollár összértékben. A növekvő igények mögött részben a helyi piac bővülése, részben pedig a nagy összeszerelő üzemek (pl. Foxconn) indiai terjeszkedése áll. A TSMC több gyáregységet is építhet a következő néhány évben, melyeknek Tajvan mellett Arizona állam, illetve az EU valamely országa adhat otthont.