A Windows 11 optimalizációiról beszélt a Microsoft

A redmondi vállalat állítja, a Windows 11-gyel alaposan ráfeküdtek a processzorkezelés témakörére. A háttérben minden bizonnyal a gyártók elmúlt pár évben megjelent, a korábbi iránytól eltérő megközelítései állnak. Az AMD 2017 óta magkomplexumokkal dolgozik, az Intel pedig hamarosan új hibrid dizájnt dob piacra. Utóbbi, Alder Lake kódnevű fejlesztés két eltérő teljesítményszintű processzormagot kever, amelyek között a Windows 11 feladatütemezője képes lesz különbséget tenni, illetve optimálisan kiosztani az erőforrásokat.

Ilyen belülről a GRC platformfejlesztés (x) A világ legnagyobb GRC platformjának fejlesztését mutatja meg a Diligent új Engineering Tech Blogja. A világ legnagyobb GRC platformjának fejlesztését mutatja meg a Diligent új Engineering Tech Blogja.

Ilyen belülről a GRC platformfejlesztés (x) A világ legnagyobb GRC platformjának fejlesztését mutatja meg a Diligent új Engineering Tech Blogja.

A Microsoft a modern CPU-kat szem előtt tartva változtatott az alapértelmezett prioritáskezelésen. A Windows 11-gyel az előtérben futó, aktív alkalmazások a korábbinál magasabb prioritást kapnak. Ez például akkor jöhet kapóra, ha a háttérben egy magas processzor terhelést produkáló alkalmazás fut, a felhasználó pedig szeretne egy másik alkalmazást elindítani.

Hasonló megközelítéssel bővül az Edge böngésző is, melyben a mindenkori aktív tab magas prioritást kap. Eközben a többi, nem használt fület alvó állapotba teszi a szoftver, amellyel processzoridőt, memóriát, így pedig notebookoknál akkus üzemidőt takarít meg. A Sleeping Tabs címen futó képességgel akár 30 százalék memóriát is képes lesz megspórolni az Edge - ígéri a Microsoft. A Windows Update is optimalizációkat kapott, így akár 40 százalékkal alacsonyabb sávszélesség mellett települhetnek majd a frissítések.

A különféle kritikus erőforrások jobb kihasználása mellett a rendszer felébredésén is javítottak Redmondban. Az ígéret szerint Windows 11 követelményeinek megfelelő "plecsnis" gépek 25 százalékkal gyorsabban térnek majd magukhoz alvó (sleep) állapotból. Ezzel együtt a biometrikus azonosítás sebessége is javult, melynek hála a Windows Hello 30 százalékkal gyorsabb beléptetést ígér. Szintén üdvözlendő, hogy a rendszer helyigényén is dolgozott a Microsoft. Az beépített alkalmazások többségét csak az első indításkor csomagolja ki vagy tölti le a Windows 11, amely használatbavételig nem is tölt le frissítéseket ezekhez az appokhoz.

Végül, de nem utolsó sorban a biztonságra és a megbízhatóságra is kitért a Microsoft. A Windows 11-et a zero-trust munkakörnyezet igényei mentén készítették, amely magyarázza a sokak által kritizált TPM 2.0-s hardverkövetelményt. A rendszer további kizárólag UEFI módban használható, a legacy mód és a CSM egyáltalán nem támogatott. Mindemellett egyes eszközökhöz a gyártótól származó DCH driverre lehet majd szükség, melynek hála 99,98 százalékos "crash-free" megbízhatóságot ígér a Windows 11.