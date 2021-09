Megvan, mikor kezdi a 3G-lekapcsolást a Telenor

Jövő júniusban megkezdi a 3G-s hálózat nagyobb területeket érintő lekapcsolását, illetve az ezzel kapcsolatos re-farming folyamatot (vagyis a felszabaduló spektrum átcsoportosítását modernebb technológiákra) a Telenor Magyarország. A cég egyelőre a potenciális ügyfelek értesítésére fókuszál, a cél, hogy a lekapcsolás kezdetéig hátralévő időben a lehető legtöbb egyéni és céges előfizetőt áttereljenek a modernebb technológiákra.

A szolgáltató így a még forgalomban lévő, kizárólag 2G/3G kapcsolatra képes készülékeket tájékoztató matricával látta el júliustól, mely arra figyelmeztet, hogy az eszköz 2022. június 1-jétől mobilnet-szolgáltatás igénybe vételére már csak korlátozottan lesz használható.

A Telenor lapunkhoz eljuttatott tájékoztatása szerint ugyanakkor a lekapcsolás - hasonlóan a Telekomnál már korábban megkezdett folyamathoz - nem egyik napról a másikra történik majd minden bázisállomást érintően:

A 3G kivezetése szakaszosan fog történni, elsőként nem lakott területeken, majd olyan kisebb településeken, ahol a 3G használata is csekélyebb. Az érintett ügyfeleinket minden esetben direktben értesítjük a technológiaváltásról és az ezzel kapcsolatos lehetőségeikről. Az ügyféltájékoztatás részeként az első értesítés 3 hónappal az adott területen a 3G kivezetése előtt történik, majd a kivezetést megelőző napokban ismételt értesítést küldünk az érintett ügyfeleknek.

-hangsúlyozták a szolgáltatónál.

Bár más indíttatásból, de a Telenor egyszer már kénytelen volt mintegy tízezer ügyfelet érintően eszközcserét biztosítani, amikor 2015-ban a sikeres frekvenciapályázatot követően használatba vette az E-GSM sávot. Ekkor ugyanis a már-már muzeális értékű, az ezredfordulón forgalomba került GSM-készülékek jelentős része alkalmatlanná vált a szolgáltató 2G-s hálózatának használatára.

Jelen esetben ennél jóval több érintettről lehet szó, hiszen a kizárólag 3G-képes eszközök a fenti tájékoztató matrica alapján még ma is forgalomban vannak, ám a tét is lényegesen kisebb, hiszen az alapszolgáltatások a 3G-s hálózat lekapcsolását követően is használhatók maradnak egy ilyen telefonon.

A Magyar Telekom már tavaly megkezdte a 3G-s hálózatának nagyobb volumenű országos lekapcsolását, a cég azóta fokozatosan, több cellát érintően küldi nyugdíjba a technológiát (legközelebb éppen októberben csökken a 3G-s szolgáltatási terület nagysága 1,3%-kal). A Vodafone Magyarország a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz irányított minket, amikor a 3G-s lekapcsolási folyamatról érdeklődtünk, mondván ebben az ügyben a szakhatóság tud tájékoztatást adni.

A témában éppen szeptember 30-án tart szakmai konferenciát a HTE, ahol a szolgáltatók, az NMHH, illetve a NAV képviselői mellett ott lesz még Maradi István, aki műszaki vezérigazgató-helyettesként felelt a Telekomnál a 3G-s hálózat kiépítéséért, illetve Döbrőssy Gábor, aki ugyanezt a posztot akkoriban a Vodafone Magyarországnál töltötte be.