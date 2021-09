Jöhet az AMD és a MediaTek vegyesvállalata

A tajvani forrás alapján a két tervezőcég közös vállalakozása különféle rendszerchip szintű hálózati megoldásokkal foglalkozna, ami a népszerűbb vezeték nélküli megoldások mellett vezetések fejlesztéseket is magában foglalná. Az 5G és Wi-Fi mellett akár Ethernet vezérlőket is készíthetne a vegyesvállalat, amit az AMD be tudna illeszteni platformjaiba, legkorábban nagyjából 2-3 év múlva.

A DigiTimes szerint az AMD elsősorban a notebookokba szánt megoldásait tenné vonzóbbá különféle integrált hálózati megoldásokkal. Már bő egy éve felmerült, hogy a két fél egyedi Wi-Fi chipen dolgozik, mely projekt a májusi hírek szerint előrehaladott állapotban van. Az RZ608 típusjelű modul az aktuálisan elérhető legújabb Wi-Fi 6E és Bluetooth 5.2 szabványokat támogatja, amihez az MT7921K fizikai WLAN rétegét (PHY) nyújtja a MediaTek.

A különféle WLAN vezérlők mellett WWAN vezérlők terén is együttműködhet a két fél. A MediaTek idén mutatta be második generációs 5G-s rádiós modemét, az M80-at. A chip egy tavaly kötött együttműködés szerint az AMD riválisának számító Intel egyes processzorai mellé is bekerül. Mindez azonban nem jelent exkluzivitást, tehát a rádiós egységeket igény szerint az AMD is felhasználhatja, vagy integrálhatja saját rendszerchipjébe.

A második negyedéves számok alapján az AMD és a MediaTek jelenleg nagyjából hasonló méretű, amely rendre 3,9 és 4,5 milliárd dolláros forgalmat jelent. Az AMD bevétele a közeljövőben további 800-900 millió dollárral ugorhat meg, ugyanis az FPGA-kat tervező Xilinx hamarosan beolvad az x86-os processzorairól ismert vállalatba.