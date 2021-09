Turbógyárban működik a Telekom első privát hálózata

Lehet egyfajta szimbolikus jelentősége annak, hogy a Magyar Telekom és a T-Systems első privát mobilhálózata éppen egy turbófeltöltőket gyártó üzemben került be az éles termelésbe - a BorgWarner oroszlányi gyáregységében azonban nem minden a sebességről szól. Autóipari beszállítóként a cég számára elsődleges prioritás a termelés precizitása, biztonsága, és - mint minden gyártónál - a termeléshatékonyság növelése.

A Telekom, a T-Systems és BorgWarner együttműködése hosszú évekre nyúlik vissza. A cég telephelyén üzemelő campus hálózat tervezése 2018. novemberében kezdődött és a következő nyáron fejeződött be az eszközök telepítése. Az oroszlányi telephelyen a campus hálózat beszállító partnerei az Ericsson Magyarország és a Cisco Magyarország. A Cisco a gyártóegységek számára optimalizált vezetékes gerinchálózat mellett a virtuális mobil maghálózatot (vEPC – virtual Evolved Packet Core) biztosítja a gyár területén, ezzel lehetővé téve a kis késleltetésű mobil adatforgalmat.

Bár a rendszerint az Ipar 4.0 - val párhuzamosan emlegetett privát mobilhálózatokat többnyire már 5G-re építve helyezik üzembe, az oroszlányi BorgWarner gyárban a hálózat a megépítése óta 4G/LTE (dual-slice) alapokon működik, megadva az 5G upgrade lehetőségét.

Hogy egy ilyen technológia termelésbe vitele mennyire nem triviális, azt jól jelzi, hogy a jelenleg is pilotként működő projekteket csak most, három évvel a tervezési munkálatok megkezdését követően vonták be az éles termelésbe. A turbófeltöltőket gyártó üzemben elsőként munkába állították az automata, vezető nélküli targoncát, amely a hatékonyabb anyagmozgatást segíti elő, emellett a belső logisztika más területén, valamint a gyártásvezérlésben is tesztelik az üzem egyedi igényei alapján létrehozott privát mobil adathálózatot.

A vezeték nélküli hálózaton keresztül kommunikáló targonca, vagy Automated Guided Vehicle (AGV) az egyik leglátványosabb fejlesztés a gyáregységen belül, mely humán munkaerő közvetlen irányítása nélkül is képes egyszerre akár 600 kilogrammnyi anyag automatikus mozgatására. Az AGV-t egy mobiltelefonos appal "hívhatja" az operátor, illetve küldheti vissza a raktárba, az eszköz és a központi vezérlőegység közötti adatkapcsolatot pedig mindvégig a privát mobilhálózat biztosítja.

AZ 5G-VEL A VEZETÉKEKET IS KIVÁLTHATJÁK MAJD

Az AGV mellett - egyelőre szintén tesztüzemben - működik a BorgWarnernél a gyártósorok és robotcellák központi vezérlő számítógépének (Programmable Logic Controller, azaz PLC) vezeték nélküli kommunikációja. A szakemberek elmondása szerint ennek a felxibilis gyártósorok kialakításában lesz idővel nélkülözhetetlen szerepe, vagyis amikor a termelési területet át kell rendezni (pl. amikor egy másik terméket kell elkezdeni gyártani az adott gyártósoron), nem kell a kábelezéssel számolni, ami növelné a termeléskiesést, ezzel rontva annak hatékonyságát. Ehhez azonban az már 5G standalone hálózati topológia nyújtotta rugalmasságra és átviteli sebességre is szükség lesz.

Végül az oroszlányi gyárban a mobil vonalkódolvasók kommunikációjához is használják a privát hálózatot, hiszen a logisztikai HUB-ok esetében mindaddig szükség lesz a vonalkódolvasásra, amíg nem lesz teljesen automata raktár. Az oroszlányi üzemben az Android operációs rendszerrel működő vonalkódolvasók kommunikációja került át Wi-Fi hálózatról a privát hálózatra.

Bár a BorgWarner termelőüzemében a mobilhálózat melletti egyfajta redundáns megoldásként továbbra is ott van a nagyvállalati szintű Wi-Fi hálózat, a gyártó szerint a privát mobilhálózat olyan szintű biztonságot képes nyújtani az üzem számára, melyet a nem licencköteles frekvenciákon üzemelő Wi-Fi soha nem lesz képes elérni. A privát mobilhálózatra ugyanis csak az adminisztrátor által jóváhagyott kliensek (SIM-ek) tudnak feljelentkezni, a helyben telepített vEPC-nek köszönhetően pedig az adatfolyam nem jut ki a gyár területéről.