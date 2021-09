Börtönbe kerültek a Kínának szivárogtató Micron alkalmazottak

Az eset az amerikai memóriagyártó Micron Wafer Technology Co., Ltd. leányvállalatánál történt még 2016-ban. A tajvani egység szilícium wafereket gyárt, amelyeket más üzemeiben munkál meg a Micron. A vád szerint a leányvállalat két menedzsere különféle bizalmas információkat, illetve kereskedelmi titkokat szivárogtatott ki a kínai Hefei Zhiju Company-nak, amely versenytársnak tekinthető. A bíróság két elkövetőt 2, illetve 3 év szabadságvesztésre ítélt.

A beszámoló szerint a bűntettben összesen öt magas rangú menedzser vett részt. A tettesek többek között körbefotózták az üzemek tisztaszobáit, majd a készült képeket kinyomtatva továbbították a kínai konkurensnek. A börtönre ítélt két alkalmazott továbbá bizonyos, a gyártást részletező fájlokat is megszerzett, amelyeket interneten továbbítottak a Hefei Zhiju Company-nak. A tudósítás szerint a menedzserek ezt követően rendkívül kedvező, havi nagyjából 30 000 dolláros fizetéssel kecsegtető állásajánlatot kaptak a kínai konkurenstől.

Hasonló esetre már több példa is volt korábban, melyek hátterében elsősorban a kínai chipgyártás lemaradása áll. Az ország vezetése technológiai és gazdasági szempontból is kulcsfontosságúnak tekinti a félvezetőgyártást, nem véletlenül. A kínai elektronikai ipar nagyban függ az (elsősorban amerikai) chipek behozatalától, amelyek ráadásul a kész termék profittartalmának túlnyomó részét el is viszik. Jellemző, hogy Kína több elektronikai felszerelést (elsősorban részegységeket, komponenseket) importál, mint kőolajat.

Az USA és Kína között dúló kereskedelmi háború jó példát mutatott arra, hogy az egyelőre pótolhatatlan amerikai technológiákkal mennyire sakkban lehet tartani egyes kínai szereplőket. A távol-keleti nagyhatalom több évtizedes lemaradását sok tízmilliárd dollárral sem lehet villámgyorsan ledolgozni. Az élvonalbeli félvezetőgyártáshoz szükséges, aranyat érő tudást és tapasztalatot érhető okokból nem bocsájtják áruba a piaci szereplők, ezért bizonyos kínai szereplők tisztességtelen módszerekkel próbálják gyorsítani felzárkózásukat.