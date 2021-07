Végleg kukázza a 3D XPointot a Micron

A chipgyártó közleménye szerint a Utah-ban Lehi melletti üzemet egy másik amerikai szereplő, a Texas Instruments veszi meg mintegy 900 millió dollárért cserébe. A hírek szerint a vásárló a már meglévő, saját fejlesztésű, 65 és 45 nanométeres lapkáinak gyártására használja majd az üzemet, ahol így a jövőben nem 3D XPoint lapkák készülnek majd. Mindez egyben azt is jelenti, hogy a Micron teljesen felhagy az egykoron nagy ígéretekkel beharangozott, NAND-gyilkosnak kikiáltott fejlesztés pátyolgatásával, amelyet már csak a kifejlesztésben egykoron partner Intel fog értékesíteni.

A Micron magyarázata szerint a 3D XPointra egyszerűen nincs kell piaci igény, amely miatt a cég az év eddig eltelt részében mintegy 400 millió dolláros veszteséget volt kénytelen elkönyvelni. Ennek fényében abszolút érhető a memóriagyártó lépése, amely az üzem értékesítéséből befolyó 900 millió dollár mellé további 600 millióra is számíthat a különféle eszközök és ingóságok értékesítésével. A Micron szerint ezek nagy részé re már van vevő, arról azonban nincs hír, hogy mely cégek érdeklődnek a drága felszerelés után.

Nem lenne meglepő, ha az egykori partner Intel is rajta lenne listán, amely az idei év végéig a szóban forgó üzemben gyárthat a 3D XPoint lapkákat. A Micron még 2018-ban jelentette be, hogy közös szerződésük egyik opciójával élve teljesen elszakad az Inteltől. A 2005-ben létrehozott vegyesvállalatban a Micron 51, az Intel pedig 49 százalékos részesedéssel bírt. A válás a Micron mintegy 1,5 milliárd dollárjába került, amiért elsősorban a most értékesített üzemet kapta meg. Az elmúlt pár év, valamint az említett komoly veszteség fényében viszont már sokkal inkább tűnik elhibázott döntésnek az Intel kivásárlása.

A Micron lépése az egykori üzlettársnak sem jött jól, amely ezzel gyár nélkül marad, hisz csak a Utah-ban található üzem volt felkészítve 3D XPoint lapkák termelésére. Egy megállapodás keretében az Intel az idei év végéig használhatja a gyárat, ezt követően azonban már valamely saját üzemében kell megoldani a termelést.

Az Intel és a Micron még 2015 júliusában, nagy dérrel-durral jelentette be a 3D XPoint technológiát, amelynek piaci bemutatása végül nagyjából egy évet csúszott. A szóban forgó bemutatón még 2016 eleji dátumot ígért a két cég, amely helyett végül csak tavaly 2017 tavaszán sikerült piacra dobni az első 3D XPointra épülő Optane SSD-t. Ez ráadásul a legnagyobb jóindulattal sem váltotta be a korábbi hangzatos ígéreteket, mint például a NAND-hoz viszonyított ezerszer jobb élettartamot. Az Intel azóta is fejleszti a technológiát, a korábban meglebegtetett áttörésekre viszont azóta is várni kell.