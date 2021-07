Eladás helyett bővül a GlobalFoundries

Tom Caulfield, a vállalat elnök-vezérigazgatója által tegnap felvázolt tervek szerint a GloFo mintegy 1 milliárd dollárból bővíti legfejlettebb üzemét, a New York államban található Fab 8-at. Emellett egy még nagyobb, egyelőre ismeretlen költségű beruházást is eszközöl a cég, a Malta városa melletti gyár szomszédságába ugyanis egy újabb üzemet is felhúz a GlobalFoundries. Utóbbi beruházásról egyelőre nem árult el részleteket a bérgyártó, mindössze annyi derült ki, hogy a projekt egy köz- és a magánszféra közötti együttműködéssel valósul majd meg, ami valamiféle állami szerepvállalást jelent.

Caulfield elmondása szerint habár vállalata pár éve kiszállt az egyre költségesebb csíkszélesség-versenyből, jelenleg így is a teljes félvezetős piac mintegy 70 százalékát képes lefedni. Az elnök-vezérigazgató továbbá megjegyezte, hogy jelenleg az összes üzemük csúcsra van járatva, ami a globális félvezetőhiány tekintetében annyira nem meglepő. Bővítésre azonban még bőven van lehetőség, az említett Fab 8 ugyanis csak kétharmadik van megtöltve a gyártáshoz szükséges berendezésekkel, így az említett 1 milliárd dollárt nem lesz nehéz elkölteni. A beruházással mintegy évi 150 000 waferrel nő majd a Fab 8 gyártókapacitása.

Ezzel szemben szingapúri üzem tele van, a németországi Drezdában található gyáregység azonban csak félig van feltöltve. A GlobalFoundries még márciusban beszélt arról, hogy egy 1,4 milliárd dolláros befektetéssel idén 13, jövőre pedig 20 százalékkal bővíti kapacitását. Ehhez jön majd hozzá a New York államban épülő második üzem, amellyel több ezer új munkahely születhet majd.

A sajtótájékoztatóból végül az is kiderült, hogy a korábban 2022-re tervezett tőzsdei bevezetést az idei évre hozta előre a GloFo. Érdekes kérdés, hogy mindez mennyire befolyásolja majd az esetleges felvásárlás lehetőségét. A The Wall Street Journal még múlt héten hozta le, hogy az Intel 30 milliárd dollárért akvirálhatja a bérgyártót. A hírek szerint a háttérben az x86-os processzorairól ismert vállalat legújabb bérgyártós törekvései állnak, a GloFo esetleges megszerzésével ugyanis lényegesen felgyorsulhatna az Intel ilyen irányú térnyerése.