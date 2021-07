Bejelentette az új Switch konzolt a Nintendo

A Nintendo viszonylag szűk szavű közleménye szerint a legnagyobb fejlesztést az új, OLED típusú kijelző adja. Nem is csoda, hogy a friss konzolra csak "OLED Model" jelzővel hivatkozik a cég. A penel képátlója bő 10 százalékkal, 6,2-ről 7 hüvelykre nőtt, noha az megtartotta az eredeti modell ma már egyértelműen alacsonynak tekinthető 720p felbontását. Ugyanakkor, ha kézben tartva nem is, dokkolón keresztül tévére csatlakoztatva nagyobb pixelszám mellett is lehetőség nyílik majd a játékra, a friss konzol ugyanis külső kijelzőn Full HD felbontásra képes.

A korábbi pletykák még nagyobb, külső kijelzőn akár 4K-s felbontásról szóltak. Ebből azonban végül nem lett semmi, mely mögött minden bizonnyal az integrált GPU korlátozott teljesítménye áll. A specifikációkból nem derül ki pontosan, hogy történt-e előrelépés processzor, illetve az abban található grafikus egység terén. A Nintendo "Nvidia Custom Tegra processor" néven hivatkozik a konzolban található rendszerchipre, amely alapján még az sem zárható ki, hogy nincs lényegi változás az elődhöz képest. A pontos válaszra valószínűleg csak a megjelenés környékén derülhet fény, legkésőbb amikor darabjaira szedik az eszközt.

A kijelző mellett a belső tárhely kapacitása jelenti a másik említésre méltó fejlesztést. A NAND flash-alapú háttértár kapacitását az előd duplájára, vagyis 32-ről 64 gigabájtra növelte a Nintendo, melynek hála egyidőben lényegesen több játék fér majd el az új Switch konzolon. Amennyiben ez is kevésnek bizonyulna, microSDHC vagy microSDXC kártya behelyezésével 2 terabájtig növelhető a tárhely mérete. A gyártó továbbá jobb hangzást ígér, bár ezt a fejlesztést nem részletezi.

A korábban pletykáltnál szerényebb képességek mellé sajnos magasabb árat szabott a Nintendo. Az új Switch konzolért nettó 350 dollárt kér majd október 8-tól, vagyis a termék kézhezvételére még három hónapot biztosan várni kell. Érdekes kérdés, hogy mindez mire lesz elég a konzolpiacon. A Nintendo hibrid konzoljának első generációja hatalmas sikernek bizonyult. A cég eladásaiban az elmúlt években kulcsszerepet kapott a Switch, amelyből a legutóbbi pénzügyi negyedéves beszámolóig összesen 85 millió példány fogyott, mindössze négy év leforgása alatt. Ezzel az otthoni-hordozható játékgép már bőven túlszárnyalta a Nintendo 3DS-t, amelyből nagyjából 9 év alatt 76 millió darab kelt el.