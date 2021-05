A Nintendo hamarosan bejelentheti az új Switch konzolt

A Bloomberg friss információi szerint akár heteken belül bejelentheti az egyes információk szerint Switch Pro néven érkező új otthoni-hordozható konzolját a Nintendo. A forrás szerint a kézi- és tévére is csatlakoztatható friss játékgépek gyártását júliusban indíthatja be a japán vállalat, amely optimális esetben szeptemberi vagy októberi piacra kerülést jelenthet. A termék specifikációról még alig vannak pontos információk, annyi azonban szinte biztos, hogy a kijelző és a processzor is változik.

A lap forrásai szerint a megújuló kézikonzol a jelenlegi kiadás 6,2 hüvelykes kijelzőjét a Samsungtól vásárolt, 7 hüvelykes OLED panelre cseréli, noha továbbra is megtartja az eredeti modell 720p felbontását. Ugyanakkor ha kézben tartva nem is, dokkolón keresztül tévére csatlakoztatva már nagyobb pixelszám mellett is lehetőség nyílik majd a játékra, az új modell ugyanis külső kijelzőn a 4K felbontást is támogatja majd.

Érdekes kérdést jelent a processzor kiléte. Az immár egészen biztosra vehető, hogy nem az egyre korosodó Tegra X1 kerül az új konzolba, melynek gyártását hamarosan le is állítja az Nvidia. A rendszerchip szerepére valamelyik kisebb Xavier pályázhat a legnagyobb eséllyel, hacsak nem készít egyedi chipet a Switch Próhoz az Nvidia. Utóbbi ugyanakkor rendkívül költséges, így a gazdasági szempontokat szem előtt tartva valószínűbb, hogy valamelyik már meglépő lapkáját konfigurálja a Nintendo igényeinek megfelelően a chiptervező. A Xavier egyébként az Nvidia saját tervezésű Carmel processzormagjait kombinálja Volta-alapú GPU-val.

A Bloomberg szerint Switch Pro az elődhöz hasonlóan nettó 299 dolláros áron kerülhet majd piacra. A Nintendo hibrid konzoljának első generációja hatalmas sikernek bizonyult. A Nintendo eladásaiban az elmúlt években kulcsszerepet kapott a Switch, amelyből a legutóbbi pénzügyi negyedéves beszámolóig összesen közel 85 millió példány fogyott, mindössze négy év leforgása alatt. Ezzel az otthoni-hordozható játékgép már bőven túlszárnyalta a Nintendo 3DS-t, amelyből nagyjából 9 év alatt 76 millió darab kelt el.