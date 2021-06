2025-ben megy nyugdíjba a Windows 10

A redmondi vállalat 2025. október 14-ig biztosan támogatja a Windows 10 Home, Pro, Pro Education, illetve a Pro for Workstations verzióit - derült ki a frissen közzétett adatokból. Ez bő 10 éves életciklust jelent, a Windows 10-et ugyanis immár lassan hat éve, 2015. július 29-én mutatta be a Microsoft. Mindez immár egyértelműen alátámasztja, hogy nem a Windows 10 a Microsoft utolsó (konzumer) operációs rendszere.

Új lépcsőfokra lépnek az eszközeink, itt a Harmony OS (x) A Huawei univerzális platformja nem csak a mobilok sajátja lesz. A Huawei univerzális platformja nem csak a mobilok sajátja lesz.

Új lépcsőfokra lépnek az eszközeink, itt a Harmony OS (x) A Huawei univerzális platformja nem csak a mobilok sajátja lesz.

Az információ annak fényében már kevésbé meglepő, hogy a május végi Build konferencián Satya Nadella, a Microsoft elnök-vezérigazgatója már a "következő generációs Windowsról" beszélt. Nadella akkor elhintette, hogy a közeljövőben ("very soon") bejelentik a Windows operációs rendszer következő generációját. Nadella sejtelmes szavai alapján a piac az elmúlt évtized legnagyobb fejlesztésére számíthat, amelyből a fejlesztők és a tartalomgyártók is sokat profitálhatnak.

Néhány nappal később a bejelentés dátumára is fény derült, Microsoft ugyanis kereken tíz nap múlva, június 24-én tart online bemutatót az operációs rendszer továbbfejlesztéséről. Arról egyelőre csak találgatni lehet, hogy pontosan milyen formában vagy pontosan miben újul meg a következő Windows verzió, az elvárások alapján azonban a felhasználói felületet és a Windows Store-t is komolyabb átszabhatja a Microsoft, a kor trendjeinek és igényeinek megfelelően. Időközben a vállalat a Windows YouTube csatornáján közzétett egy remixet, amelyben az eddigi Windows indítási hangokat szedték egyetlen remixbe, pontosan 11 perc hosszúságban.

A Microsoft korábbi kommunikációja alapján ez idáig többen úgy gondolhatták, hogy a Windows 10 lesz az operációs rendszer utolsó főverziója. Ennek oka, hogy a Windows 10-zel egy alapvetően újragondolt termékstratégiát vezetett be a redmondi cég. Röviden: az operációs rendszer nem lett hagyományos értelemben vett fix szoftvercsomag, azt folyamatosan (évente kétszer), kisebb-nagyobb frissítésekkel modernizálta (és modernizálja) a szoftverház. Ezek a frissítések nem csak biztonsági és kompatibilitási-stabilitási javításokat hoznak, hanem jelentős új funkciókat is nyújtanak - fejlesztői szempontból például új API-kat, a felhasználók szempontjából pedig új képességeket, friss alkalmazásokat jelentenek.