Tovább nyomul az e-kereskedelemben a Facebook

Újabb platformokra is kiterjeszti Shops nevű e-kereskedelmi megoldását a Facebook, így a rendszer egyes országokban rövidesen a WhatsApp csevegőplatform ernyője alatt is elérhető lesz, ezzel újabb teret adva a platformon jelen lévő vállalkozásoknak az online értékesítésre. A Shops emellett rövidesen perszonalizált, a korábbi vásárlások alapján targetált hirdetési lehetőségekkel is bővül - jelentette be tegnap Mark Zuckerberg, a Facebook elnök-vezérigazgatója.

A tavaly május óta elérhető Facebook Shops használatával a vállalkozások egyszerűen hozhatnak létre olyan online boltot, amelyet mind a Facebookról, mind pedig az Instagramról elérhetnek a felhasználók.

A facebookos üzlet létrehozása a vállalkozás méretétől függetlenül ingyenes, és egyáltalán nem bonyolult: a vállalkozásoknak meg kell adniuk, milyen típusú termékeket szeretnének árusítani, be kell állítaniuk a színeket, fel kell tölteniük egy borítóképet, és már ki is tudják szolgálni az internetes vásárlókat.

A cég a tegnapi sajtóeseményen közölte, a Facebook Shopoknak ma átlagosan havi 300 millió látogatója van, és jelenleg mintegy 1,2 millió ilyen értékesítési felület létezik a közösségi oldalon.

A Facebook emellett jelenleg is aktívan dolgozik egy olyan, mesterséges intelligencia által vezérelt keresőalgoritmuson, mely az Instagramon közzétett fotók alapján képes felismerni olyan termékeket, melyek egy Shop felületén megvásárolhatók, emellett olyan, kiterjesztett valóság alapú megoldásokat is fejleszt a cég, melynek segítségével virtuálisan felpróbálhatók az értékesítésre kínált árucikkek.