Eladja terméküzletágát a FireEye

Az idehaza is jól ismert és alkalmazott márka 1,2 milliárd dollárért értékesítheti a hardverek és szoftverek fejlesztő, illetve forgalmazó divízióját. Bár tavaly februárban a Cisco, mint potenciális vásárló neve is felmerült, az új tulajdonos Symphony Technology Group magántőke-befektetési alap lesz, amely legutóbb alig néhány hónapja jelentett be egy nagy akvizíciót, kereken 4 milliárd dollárt ajánlva a McAfee nagyvállalati divíziójáért.

Amennyiben az alap legújabb tranzakciója sikeres lesz, az a FireEye kettéválását jelenti, utóbbinál ugyanis ezt követően csak a szolgáltatások, vagyis a digitális kriminalisztika (digital forensics), illetve ezzel együtt a korábban felvásárolt Mandiant maradna, amely a biztonsági incidensek utólagos vizsgálatára, a támadások felderítésére és az okok, valamint a felelősök megtalálására szakosodott. Nem csoda, hogy a FireEye elnök-vezérigazgatója, Kevin Mandia (a korábban felvásárolt Mandiant alapítója) nagy növekedési potenciált vizionál a tranzakció mögött, ezzel ugyanis a megmaradó szolgáltatások erősítésére fókuszálhat a cég.

Az ilyenkor megszokott tiszteletköröknek megfelelően Mandia rövid közleményében ideális vásárlónak titulálja a Symphony Technology Group, a magántőke-befektetési alapot vezető William Chisholm pedig természetesen hatalmas lehetőségnek nevezte az akvizíciót, amellyel tovább bővíthetik biztonsági kompetenciájukat.

A FireEye tulajdonában maradó Mandiant 2013 legvégén akvirálták mintegy 100 millió dollár készpénz és majdnem 900 millió dollár részvényért cserébe. A két biztonsági céget ugyanabban az évben (2004) alapították, a FireEye elsősorban a biztonsági fenyegetéseket kiszűrő szoftveres megoldásokra koncentrált, a Mandiant azonban a "forensic" tevékenységéről volt ismert. Az azóta a FireEye elnök-vezérigazgatói székét elfoglalt Kevin Mandia az Egyesült Államok légierejének speciális egységénél szolgált informatikai nyomozóként, majd leszerelése után a versenyszférában több vállalatnál is megfordult, mielőtt 2004-ben Red Cliff néven saját vállalatot alapított volna. 2006-ban a cég felvette a Mandiant nevet.

A FireEye legutóbb SolarWinds kibertámadások kapcsán került be a hírekbe. Az Egyesült Államok állami intézményeit, illetve számos Fortune 500 céget is megcélzó támadássorozat mintegy 9 hónapon keresztül, észrevétlenül zajlott, a tavaly márciusban indult offenzívát a FireEye szakértői csípték el 2020 végéhez közeledve. A FireEye-nak egyébként Magyarországon is számos ügyfele van, köztük a Magyar Nemzeti Bankkal és az Országos Rendőr-főkapitánysággal.