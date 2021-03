Továbbad nagyvállalati divízióján a McAfee

Eladja nagyvállalati IT biztonsági üzletágát a McAfee, mint a cég bejelentette, a divíziót a Symphony Technology Group vásárolja fel, kereken 4 milliárd dollárért. A felek várakozásai szerint az akvizíció az idei év végéig lezárul, persze ha arra az illetékes szabályozók is áldásukat adják. A nagyvállalati szegmensből való kilépéssel a McAfee teljes egészében a konzumer piacra fókuszál majd, ahol jelenleg is erős jelenlétet tudhat magáénak.

A cég szerint ugyanakkor vállalati részlege is jól teljesített mintegy 30 éves pályafutása során - ahogy kapcsolódó közleményében a McAfee kiemeli, világszerte a Fortune 100 cégek 86 százalékának "megbízható partnere", az üzletág továbbá a 2020-as pénzügyi évben mintegy 1,3 milliárd dolláros adózott eredményt produkált. Ahogy a Venturebeat is írja, a McAfee még egészen a közelmúltban is fejlesztette nagyvállalati részlegét, idén január végén jelentette be felhős Mvision XDR (Extended Detection and Response) szolgáltatását, tavaly nyáron pedig ESM (Enterprise Security Manager) Cloud megoldásával bővítette vállalati kínálatát.

A felvásárlásból befolyó összegből egymilliárd dollárt a McAfee adósságainak törlesztésére fordít majd, 175 millió dollárt pedig a különböző egyszeri tranzackiós költségekre és egyéb, egyszeri díjakra fizet majd ki. A maradék összeget a cég leányvállalata, a Foundation Technology Worldwide osztja majd el a vállalat tulajdonosai között.

Az felvásárlás lezárultáig változatlanul a McAfee kezeli majd a nagyvállalati üzletágat, miközben a Symphony Technology Grouppal együttműködve megkezdi az átállási terv kidolgozását, mind az üzletágra, mind annak dolgozóira és ügyfeleire vonatkozóan. A divízió az új tulajdonos birtokában a páros szerint új brand alatt működik majd tovább.