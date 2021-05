Mégsem korlátozza felhasználóit a WhatsApp

Múlt héten csendben visszavonulót fújt a Facebook tulajdonában lévő WhatsApp, így a kommunikációs platform május 15-én életbe lépett új felhasználási, illetve adatkezelési feltételeit az előzetes tervekkel ellentétben már nem kötelező elfogadnia a regisztrált felhasználóknak, akik a továbbiakban is használni kívánják a szolgáltatást. A The Next Web múlt heti értesülései szerint a felhasználókat ettől függetlenül időről-időre figyelmeztetni fogja majd a rendszer a változásokra.

Január elején a WhatsApp felhasználóit egy felugró üzenetben kezdte figyelmeztetni, hogy amennyiben a kijelölt dátumig nem fogadják el új adatvédelmi irányelveit, nem tudják majd tovább használni az alkalmazást. Noha az irányelvek változtatásai elsősorban az üzleti és magánfelhasználók közti üzenetváltásokra vonatkoztak, a Facebook felé történő adatmegosztással kapcsolatban is akadtak a dokumentumban aggasztó kitételek - méghozzá, hogy a WhatsApp szinte minden személyes adatot, így többek között az alkalmazásban használt telefonszámot, IP címet és egyéb eszközinformációkat is megoszthat az anyacéggel, amelyeket az saját szolgáltatásainak fejlesztéséhez használhat fel.

A változásokkal kapcsolatos tájékoztató üzenetet felhasználók milliói fogadták meglehetősen bosszúsan, melynek következtében a WhatsApp egy blogposztban volt kénytelen magyarázkodni, mely annak kapcsán is sietett megnyugtatni a felhasználókat, hogy a február 8-án senkinek nem függeszti fel a fiókját - a május 15-i dátumra azonban továbbra is érvényes az eredetileg kijelölt ultimátum.

Bár eleinte úgy tűnt, a május 15-i "korszakváltáshoz" továbbra is ragaszkodik a szolgáltató, a felhasználási feltételek ultimátumszerű megváltoztatása a szolgáltatás legnagyobb piacán, Indiában a kormányzati szintű ellenállásra talált, emellett Németország és Törökország is különböző korlátozó intézkedéseket foganatosított a Facebook tulajdonában lévő szolgáltatással szemben.