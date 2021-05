Másodszor is nekifuthat a konzoloknak a Steam

A koronavírus miatt Új-Zéland rekedt Gabe Newell egy rövid és titokzatos válaszban utalt a Steam közeljövőjének egyik fejlesztéséről. Newell az aucklandi Sancta Maria College néhány diákjával ült össze, akik a Valve társalapítóját faggathatták. Az egyik résztvevő a Steam esetleges konzolos terjeszkedését firtatta, amire az amerikai üzletember a következőket mondta: "Az év végére többet fogtok tudni erről, a válasz pedig nem az lesz, amire számítotok. Azt fogjátok mondani, hogy 'Ah-ha! Már értem, miről beszélt.'"

Newell rébuszokban tett nyilatkozata alapján valószínűsíthető, hogy a Steam másodjára is nekifuthat a konzoloknak. Arról egyelőre csak találgatni lehet, hogy a platform a jelenleg piacon lévő játékgépeket próbálja majd megcélozni, vagy esetleg egy újabb, saját hardveres fejlesztést tesz a PC-s tábor körében rendkívül népszerű játékboltja alá a cég.

A Valve számára nem lenne teljesen új a konzolok világa. A cég még 2013 őszén jelentette be, hogy a Linux-alapú SteamOS platform mellett Steam Machine játékgépeket és saját fejlesztésű, innovatív kontrollert is piacra dob. Ezzel kihívva a Sony és a Microsoft ugyanazon évben megjelent vadiúj konzolgenerációját, a Valve teljes értékű konzol-versenytárssá próbált válni, sikertelenül.

A termékek végül nem váltották be a hozzájuk főzött szép reményeket. A nappaliba szánt, Steam Machine néven ismert gamer PC-któl öt évvel később, 2018-ban vett csendes búcsút a Valve. A Steam gépeknek megjelenésükkor több fontos küldetésük is volt: egyrészt megcsáklyázni a PC piacról is a konzolok által uralt nappalit, másrészt pedig megtörni a Windows monopóliumát a PC játékok piacán és Linuxon is nagyobb támogatást kiharcolni a játékoknak - ez utóbbiért a gépeken futó Linuxra építő Steam OS rendszerrel küzdött a cég. A Windows futtatására is képes hardverek azonban nem keltették fel kellő mértékben a vásárlók figyelmét, miután 2016 közepéig alig félmillió Steam logós gépet tudtak eladni a gyártók.