Az AMD-Xilinx üzletet is górcső alá veszik a britek

Július 6-ig várja az AMD és a Xilinx írásos magyarázatát a két fél között létrejövő egyesülés kapcsán a brit versenyjogi hatóság (CMA). Az illetékes hatóság elsősorban arra kíváncsi, hogy a két vállalat között létrejött üzlet pontosan milyen hatással lehet az egyes piacokra - derül ki a The Register híréből. A hatóság továbbá a közvetlenül vagy közvetetten érintett szereplők visszajelzései is várja, az egyesülés ugyanis bizonyos ellátási láncokra is hatással lehet.

Egyelőre sem az AMD és a Xilinx nem kommentálta a CMA vizsgálatát. Jelen állás szerint várhatóan nem okoz komolyabb fennakadást a hatóság érdeklődése, amely inkább csak formális jelentőséggel bírhat. A két chiptervező termékportfóliója között ugyanis nincsenek számottevő átfedések. Míg az AMD főként x86-os processzorok és GPU-k tervezésével foglalkozik, addig a Xilinx FPGA-kat, vagyis programozható logikai kapumátrixokat készít. Utóbbi termékeket elsősorban nagyvállalati rendszerekben alkalmazzák, de az ilyen chipek kutatás-fejlesztésben is népszerűek, például egy USB-vezérlő prototípusa előbb FPGA-n születik meg, majd ezután kerül úgymond fix félvezetőre.

Április elején a két vállalat részvényesei túlnyomó többséggel hagyták jóvá a fontos tranzakciót, amely ezzel optimális esetben még az idei év vége előtt lezárulhat. Dr. Lisa Su, az AMD elnök-vezérigazgatója akkor örömmel konstatálta a részvényesek döntését. Su szerint a Xilinx adatközpontos kompetenciájával lényegesen potensebb lehet az AMD, mely az elmúlt években sikerrel szerzett piaci részesedést a csinos profittal kecsegtető nagyvállalati piacon. A Xilinxet, illetve a tranzakció lezárását követően létrejövő régi-új vállalat FPGA-s részlegét irányító Victor Peng ugyancsak üdvözölte a részvényesek döntését.

A CMA, vagyis a brit versenyjogi hatóság legutóbb néhány hete került be a hírekbe. Akkor az ARM-Nvidia üzletet tették várakozópályára a britek, mondván, a minden részletre kiterjedő alapos vizsgálat az ország közérdeke. Bár az ARM a japán SoftBank Holdings tulajdonában van, központja Nagy-Britanniában található, így a hatóság szerint az üzletet nemzetbiztonsági szempontból is alaposan meg kell vizsgálni az esetleges jóváhagyás előtt. A CMA legkésőbb június 30-ig készül el jelentésével, így bő másfél hónap múlva biztosan kiderül, hogy a szigetországtól zöld utat kap-e az Nvidia felvásárlása.