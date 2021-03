Ráborították a bilit a Digire a kódolatlan tévé miatt

Komoly botrányt robbanthat ki a hazai műsorterjesztési piacon a Media1 tegnap megjelent riportja, melyben a lap egy birtokába került belső levelezésre, valamint szakértői véleményekre hivatkozva azt állítja, két hazai szolgáltatónál, a Digi Távközlési Kft-nél és a Magyar Telekomnál olyanok is hozzáférhetnek egyébként fizetős tévécsatornákhoz, akik nem rendelkeznek tévéelőfizetéssel. A probléma számos jogi és technológiai kérdést felvet, mindazonáltal bennfentes információk szerint valójában ezúttal is elsősorban egy a Digi ellen irányuló, a szolgáltató pozícióját tovább gyengíteni szándékozó akció állhat a háttérben, melybe a Telekom, mint piacvezető operátor is belekeveredett.

NEM VÁRT HELYRŐL ÉRKEZŐ GYOMROS

Az ügy különös pikantériája, hogy kiindulópontja az a február végi levél, amit a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók egyesülete írt a Hírközlési Érdekegyeztető Tanácsnak. Előbbi elnöke az a Ryszka Sambor, aki 2019-ig a Digi Kft. ügyvezetője volt, utóbbié pedig Kövesi Gabriella, a Magyar Telekom Csoport szabályozási igazgatója. A levélben annyi áll, hogy az egyik nagy, műsorterjesztést végző, konkrétan meg nem nevezett távközlési cég nem megfelelően védi a hálózaton lévő jelfolyamot, ezért egy egyszer megvásárolandó eszköz segítségével olyanok is tévézhetnek, akiknek csak internetelőfizetésük van, a tévéért nem fizetnek, ez pedig komoly érdeksérelmet okozhat más műsorterjesztők és tartalomtulajdonosok számára.

ez a mini node 13 ezer forintért vásárolható meg, de létezik ennél olcsóbb változat is

Ez az úgynevezett mini node, melyhez hasonlót több antenna szakáruházban is teljesen legálisan be lehet szerezni - az eszköz funkciója, hogy az optikai jelről leválassza és a DVB-C, illetve analóg tunerrel rendelkező tévékészülékek számára vételre alkalmassá tegye a tévéadás jelét. Az úgynevezett RF overlayt hazánkban a legkiterjedtebben a Digi használja hálózatában.

Ugyanakkor a Media1 által megszólaltatott egyik szakértő, Ballai Ferenc, a Nemzeti Műsorterjesztő Klaszter klasztermenedzsere szerint a Telekomnál a HFC-s területek egy részénél bármiféle kódolás nélkül elérhető a kábelen mintegy 40 tévécsatorna. A HWSW más forrásból úgy értesült, hogy HFC hálózaton bizonyos körzetekben a mai napig bevett gyakorlat szinte az összes, internetelérést is kínáló kábelszolgáltatónál, hogy nem kódolják le az összes tévécsatornát, így azok dekóder nélkül, egy szűrő beépítését követően közvetlenül a tévé beépített tunerével szabadon foghatók.

A lap forrásai szerint a Digi hálózatán szolgáltatás létesítését végző egyes alvállalkozók kifejezetten felajánlják az ügyfeleknek, hogy egyszeri költségért beépítenek egy fent említett node-ot, hasonlóképpen ahhoz az ezredfordulón elterjedt gyakorlathoz, amikor a kábeltévé-szerelők az HBO csatornák vételéhez használatos szűrőket illegálisan építették be tömegesen a végpontok elé.

NINCS ITT SEMMI LÁTNIVALÓ

A Digi a Media1 megkeresésére közölte, az előírásoknak megfelelően továbbítja a műsorokat, és olyan technológiákat használ, melynek köszönhetően a hálózathoz csak az érvényes előfizetéssel rendelkező ügyfelek csatlakozhatnak. A szolgáltató ugyanakkor saját honlapjának tanúsága szerint csak egyes prémium csatornákat (pl. HBO és felnőtt csatornák) kódolja le, melyet egy ún. Digi Smart Cam modullal (egy CI+ kártya, melyet a vevőkészülékbe kell helyezni) lehet dekódolni.

A cikkben reagált a másik megnevezett érintett, a Magyar Telekom is, mely közölte, minden előfizető felé fizikai szűréssel vagy szoftveres megoldással (kódolás) juttatja el a jelet, tehát minden ügyfél csak azokat a csatornákat tudja nézni, melyekre előfizetett. A cég egy későbbi, lapunkhoz is eljuttatott reakciójában közölte, kizárólag IPTV szolgáltatás mellett és csak HFC hálózaton férhető hozzá 36 tévécsatorna szűrőzés után, kizarolag azok számára, akik előfizettek tévészolgáltatásra.

A lapunk információi szerint egyébként a hazai tévépiac méretéhez képest elhanyagolható ügyfélszámot érintő probléma a szigorú elszámolással dolgozó televíziós jogdíjak szempontjából lehet mégis húsba vágó. A Media1 szerint itt ugyanis akár az is előfordulhat, hogy egyes tartalomtulajdonosok visszamenőlegesen is követelhetik az elmaradt jogdíjat, más kérdés, hogy egy ilyen eljárás során rendkívül nehezen bizonyítható, hogy a jelenség pontosan mekkora anyagi hátrányt okozott.