Túl nagy kockázat a biztosítótársaságoknak az AI

Miközben maguk is kiterjedten használják a mesterséges intelligenciát a kockázatelemzéshez, kizárnák az AI-hoz közvetlenül köthető káresemények utáni térítést a vállalati szerződéseikből a nagy amerikai biztosítótársaságok - írja hétvégi cikkében a Financial Times.

A lap tudósítása szerint a helyi piaci szereplők közül az AIG, a Great American és a WR Berkley arra próbálják rávenni a helyi szabályozó hatóságot, hogy engedélyezze számukra a fenti kivétel beépítését az általános szerződési feltételekbe - az egyik aláíró szerint erre azért van szükség, mivel a mesterséges intelligencia modellek kimenete gyakorlatilag egy nagy "fekete doboz".

Adminisztrátori jogok teljes kontroll alatt (x) Intelligens jogosultságkezeléssel egyszerűbben bezárhatók a potenciális támadási felületek és nyitva felejtett kiskapuk. Intelligens jogosultságkezeléssel egyszerűbben bezárhatók a potenciális támadási felületek és nyitva felejtett kiskapuk.

Adminisztrátori jogok teljes kontroll alatt (x) Intelligens jogosultságkezeléssel egyszerűbben bezárhatók a potenciális támadási felületek és nyitva felejtett kiskapuk.

A mesterséges intelligencia - akárcsak az ember - nem tévedhetetlen, amit az elmúlt időszakban néhány cég már a saját bőrén tapasztalt, így például indult már hírnévrontás miatt százmillió dollárt meghaladó összegű kártérítési per a Google AI Overview funkciója miatt, amiért a mesterséges intelligencia egy napenergia cég kapcsán azt írta, hogy Minnesota állam egy soha nem létező pert indított ellene.

Szintén egy AI-hoz köthető kínos ügybe keveredett tavaly az Air Canada, melynek chatbotja jogosulatlan kedvezményt nyújtott egy utasnak, melyet a cég megpróbált utólag visszavonni. Az ügyből aztán per lett, amiben a légitársaság felelősségét állapították meg és helyt adtak az utas követelésének.

Végül megszámlálhatatlan esetben okoznak károkat a mesterséges intelligencia segítségével cégeknek csalók, akik a cég topmenedzsereinek hangját vagy arcképét másolják le és adnak utasításokat pénzügyi tranzakciók elvégzésére az alkalmazottaknak.

A biztosítók szerint egy-egy ilyen kárkifizetésbe nem fog belerokkanni a szakma, az újabb AI modellek megjelenése azonban olyan rendszerszintű kockázatot jelent, mely periodikusan több ezer párhuzamosan futó káreseménnyel összefüggő kifizetési kérelemhez vezethet, ami kezelhetetlen helyzetet eredményez még e legnagyobb amerikai biztosítótársaságok számára is.