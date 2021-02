Minden üzenetre tesz önmegsemmisítő gombot a Telegram

Több újítást is hoz a Telegram legújabb frissítése: az új verzió kezdőképernyős widgetekkel, rugalmas meghívólinkekkel, illetve felturbózott üzenetmegsemmisítő funkcióval bővül - és a csoportok létszámkorlátait is feloldja.

Az üzenetek törlésének lehetősége - a beszélgetésben részt vevő valamennyi fél számára - már jó ideje elérhető a csevegőalkalmazásban, a végpontok közötti titkosítással indított chateknél pedig a beszélgetés törléséhez időzítő is beállítható. A Telegram most utóbbi funkciót bővíti ki az összes csevegésre: immár tetszőleges páros vagy csoportos beszélgetésnél állítható be, hogy az 24 órán belül vagy 7 nap után törlődjön. A funkció csak a számláló bekapcsolását követően elküldött üzeneteket érinti, a korábbi előzmények a törlési határidőt követően is elérhetők maradnak. Az egyes üzenetekre hosszan rábökve ellenőrizhető, hogy azok törléséig még mennyi idő van hátra.

Az alkalmazás a frissítéssel mindjárt kétféle kezdőképernyős widgetet is kap, az egyik csak a fontosabb kontaktok ikonjait jeleníti meg, a nagyobb modulban pedig a kiszemelt chatek legutóbbi üzenete is látható. Ahogy blogposztjában a Telegram is írja, a widgetek Androidon lesznek hasznosabbak, ahol azok jobban kiterjeszthetők, illetve a megjelenített üzeneteket is valós időben frissítik - iOS-en némi időbe telhet, míg a modul tartalmai felzárkóznak az alkalmazáshoz.

A csoportokhoz való csatlakozást célzó meghívólinkeken is csavartak egyet a fejlesztők. A QR-kóddá alakítható hivatkozásoknál már beállítható, hogy azok csak bizonyos ideig és/vagy megadott számú alkalommal legyenek felhasználhatók, így egyszerűbben szabályozva az egyes csoportok növekedését.

Ha pedig már a csoportoknál járunk, azok terjeszkedésének jó ideig nem kell gátat szabni, a Telegram ugyanis a frissítéssel 200 ezer főnél húzza meg a hagyományos csoportok létszámkorlátját, amelyekben a valamennyi felhasználó küldhet is üzeneteket és matricákat - efölött pedig úgynevezett Broadcast Grouppá alakulhat a csoport, ahol csak az adminisztrátorok tehetnek közzé tartalmakat. A Telegram legújabb frissítése már valamennyi platformon elérhető.