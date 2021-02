A belső oldalra költözik a hajlítható kijelző a Huawei Mate X2-ben

Formátumot vált legújabb összehajtható telefonjával a Huawei, a gyártó leleplezte Mate X2 modelljét, amely az eredeti Mate X-nél, illetve a felturbózott Mate Xs variánsnál látott felépítést az elsősorban a rivális Samsung Galaxy Fold modellekből ismert kialakításra cseréli. Az eddig összehajtva a telefon külsején feszülő kijelző tehát könyvszerűen a készülék belsejébe költözik, a külső oldalra pedig egy plusz hagyományos panel kerül.

Utóbbi alatt nem csak a kijelző "merevsége" értendő, a külső képernyő képarányával is abszolút hagyományosnak tekinthető, a Fold elnyújtott, 25:9-es paneljével szemben itt egy a szegmensben megszokott, 21:9-es, 90 hertzes OLED panel található, masszív, 6,45 hüvelykes képátlóval, amelyen 2700x1160 pixel sorakozik. A belső kijelző is méretesre sikerült, a kereken 8 hüvelykes, hajtogatható OLED panel 2200x2480 képpont felbontású, szintén 90 hertzes frissítési rátával. A kijelzők első blikkre tehát érezhetően nagyobb, a külső panel esetében pedig talán kényelmesebben kezelhető felületet is kínálnak mint a konkurens Galaxy Z Fold2, utóbbi ugyanakkor számottevően magasabb, 120 hertzes frissítési rátájú hajlítható panellel operál.

A továbbfejlesztett zsanérmechanikának hála a Mate X2 a Huawei szerint teljesen résmentesen záródik, a belső panel két oldala felfekszik egymásra, egyedül a zsanér közelében, a hajtásnál marad némi "hurok", a kijelző gyűrődésének elkerülése végett, ezt ugyanakkor a ház oldalai teljesen elfedik - valahogy úgy, ahogy a Motorola Moto Razr modelljénél is láthattuk. A készülékház összecsukva 14,7 milliméter vékony, kinyitva pedig alulról nézve aszimmetrikus, ék alakot ölt, a kameráknál 8,2 milliméteres vastagsággal, amely a másik oldal felé haladva 4,4 milliméterre karcsúsodik.

Az eszközben a Huawei a Mate 40 Próból már ismert Hisilicon Kirin 9000 5G csúcsprocesszora dolgozik, amelyhez 256 vagy 512 gigabájt tárterület, illetve 8 gigabájt RAM társul. A telefon hátlapján az említett csúcsmodellből szintén ismerős, 50 megapixeles fő szenzor figyel, amelyhez egy hagyományos és egy periszkóp-lencserendszerrel felszerelt telefotó lencse is párosul, előbbi 12 megapixel felbontással és 3x optikai zoommal, utóbbi pedig 8 megapixellel és 10x optikai zoom értékkel - mindhárom kamera optikai képstabilizációval is kiegészül. Mindezek mellett egy 16 megapixeles ultraszéles látószögű érzékelő is jutott a Mate X2 hátoldalára. A készüléket egy 4500 mAh kapacitású akku látja el szuflával.

Az Egyesült Államok korlátozásai miatt a Google szolgáltatásaira, illetve Play Store-ra továbbra sem számíthatunk a készüléken, a Mate X2 lesz ugyanakkor a gyártó első okostelefonja, amely frissíthető lesz a Huawei saját, HarmonyOS rendszerére - igaz utóbbi, mint az Ars Technica korábbi vizsgálata is rámutatott, jelen állás szerint maga is egy Android-fork. A Mate X2 még a hajtogatható eszközök mezőnyében is kiugróan magas, 2780 dollárnak megfelelő indulóáron kerül piacra, igaz csak Kínában - a nemzetközi terjeszkedésről egyelőre nem esett szó.