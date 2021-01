Távoli vezeték nélküli töltésen dolgozik a Xiaomi

Forradalmasítaná a vezeték nélküli töltést a Xiaomi - legalábbis ha frissen demózott technológiája a jövőben valóban piacra kerül. A gyártó által bejelentett Mi Air Charge Technology nem csak a vezetékektől segíthet megszabadulni, de a jelenleg használatban lévő, vezeték nélküli töltőállomásoktól is - a megoldással ugyanis a készülékek akár több méter távolságból is tölthetők, kábelek nélkül. Hasonló ígéreteket persze már több startuptól is hallhattunk, az éles, kereskedelmi rajt ugyanakkor máig várat magára. A Xiaomi esetében ugyanakkor nem egy néhány fős formációról van szó, ráadásul a gyártónak komoly tapasztalata van az egyre gyorsabb töltési technológiák fejlesztésében, ami bizakodásra adhat okot a vezeték nélküli töltés következő generációja kapcsán.

A mutatványhoz a Xiaomi által felvillantott Mi Air Charge állomás egy 144 antennából álló fázisvezérlő tömböt használ, amely milliméteres hullámhosszon kapcsolódik a közelben lévő eszközökhöz, amelyeket a routerekből, bázisállomásokból is ismert beamforming technológiával céloz meg. A megoldás használatához persze a tölteni kívánt okostelefon vagy egyéb eszköz oldalán is szükség van támogatásra. A Xiaomi ehhez egy miniatürizált antennatömböt is kifejlesztett, amelyben egy alacsony fogyasztású jeladó antenna az eszköz pozícióját kommunikálja a töltőállomás felé, a 14 antennából álló tömb pedig a milliméteres hullámhosszú jelet fogadja és továbbítja az egyenirányító áramkörön keresztül az akku töltésére.

A Xiaomi szerint a technológia nem csak a merülést akadályozza meg a telefon nyomkodása közben, de a töltőállomás "néhány méteres körzetében" 5 wattos töltésre képes, egyszerre akár több készüléknél is, mindegyiknél leadva az 5 wattos teljesítményt. A gyártó továbbá arról beszél, a tölteni kívánt eszköz és a töltő közötti fizikai akadályok sem rontják a töltés hatékonyságát - akadályok alatt persze jó eséllyel elsősorban a nappalikban elhelyezett bútorokat érti, nem a vasbeton falakat.

Téli kuckózáshoz Több 100 IT-előadás felvétele a HWSW Youtube csatornáján: csatlakozz! Több 100 IT-előadás felvétele a HWSW Youtube csatornáján: csatlakozz!

Téli kuckózáshoz Több 100 IT-előadás felvétele a HWSW Youtube csatornáján: csatlakozz!

A Mi Air Charge technológia a gyártó szerint a "közeli jövőben" az okostelefonok mellett okosórákat, okoskarpereceket és egyéb viselhető eszközöket is tölthet majd, a nappalikban használt kisebb eszközöknél, mint az okoshangszórók vagy lámpák pedig általánossá válhat vele a vezeték nélküli tápellátás.

Arról a gyártó ugyanakkor nem beszélt, hogy pontosan mikor tervezi piacra vinni a technológiát, amely jó eséllyel még erősen fejlesztés alatt áll - a The Verge-nek a gyártó szóvivője mindössze annyit mondott, "idén nincs tervben" hasonló megoldás piacra dobása. A Xiaomi illusztrációiban használt töltő egyelőre távolról sem mondható kompaktnak, az állomás nagyjából éjjeliszekrény méretű, illetve egyelőre az sem világos, a töltéshez szükséges antennatömb és elektronika az okostelefonokban mennyi helyet foglalhat. A technológiának emellett számos szabályozói és egészségügyi kritériumnak is meg kell majd felelnie - mindenesetre ha ezeket a kínai cégnek sikerül kipipálni, az komoly mérföldkő lehet az okostelefonok, illetve általában az okoseszközök piacán.