Perrel vág vissza az Egyesült Államoknak a Xiaomi

Válaszpert indít az Egyesült Államok ellen a Xiaomi: az USA védelmi minisztériuma január elején minősítette katonai eszközöket is gyártó cégnek a kínai gyártót, ezzel pedig a Huawei-hez hasonlóan tiltólistára is helyezte azt. A Xiaomival együtt így jelenleg 35 vállalat szerepel a Pentagon feketelistáján, amelyek a minisztérium szerint a Kínai Kommunista Párthoz kötődő katonai beszállítók.

A lépés komoly pofon a nemzetközi piacon szárnyait bontogató Xiaominak, ugyanis az említett listán szereplő cégekből a kapcsolódó, tavaly novemberi elnöki rendelet értelmében minden amerikai tőkét ki kell vonni, illetve beruházási stop is vonatkozik rájuk. Az USA által ugyancsak szorongatott Huawei-nél azonban a Xiaomi így is jobb helyzetben van, hiszen jelen állás szerint továbbra is vásárolhat amerikai technológiát, így fontos beszállítóival, mint az okostelefonos chipeket is szállító Qualcommal továbbra sem kell megszakítania kapcsolatát, illetve a Google mobilos ökoszisztémájától sem kell elköszönnie.

A kínai gyártó mindenesetre nem hagyja válaszlépés nélkül az amerikai intézkedést: a cég által benyújtott periratok szerint a Pentagon feketelistájára való felvétellel az USA "azonnali és helyrehozhatatlan" károkat okoz a cégnek, nemzetközi terjeszkedését is nagyban gátolja, emellett a vállalat üzleti kapcsolataira és hírnevére is világszerte rossz hatással van.

Mindezt úgy, hogy a Xiaomi szerint az USA nem adott részletes magyarázatot arra, hogy mi alapján minősítette a céget katonaieszköz-gyártónak és helyezte tiltólistára. A vállalat arról beszélt, az Egyesült Államok "törvénytelenül" alkalmazta rá a fenti besorolást - korábban egyébként ahogy a ZDNet is rámutat, a cég közleményben is hangsúlyozta, nincs köze a kínai hadsereghez. A vállalat továbbá azt is igyekezett kiemelni, hogy a vállalat döntéshozásában annak alapítói Lei Jun és Bin Lin 75 százalékos szavazati joggal rendelkeznek, illetve a cégnek több egyesült államokbeli vállalat is részvényese, beleértve a The Vanguard Groupot és a BlackRockot is.