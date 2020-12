Az adatvagyon szerepét vizsgálja a GVH az e-kereskedőknél

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) piacelemzést indít, hogy feltárja, miként keletkezik az online kiskereskedők adatvagyona, illetve milyen szerepet tölt ez be a webáruházak között folyó versenyben. A vizsgálat kiterjed arra is, hogy a fogyasztók mennyire vannak tisztában az adatgyűjtéssel és hogyan befolyásolja döntéseiket - jelentette be a szervezet a hét közepén.

A szervezet szerint egy ilyen vizsgálat most, a koronavírus világjárvány árnyékában különösen aktuálissá válhat, hiszen az e-kereskedők forgalma minden eddigi rekordot megdönt, miután a hagyományos kiskereskedelem helyett egyre többen választják a biztonságosabb internetes vásárlást.

A piacelemzés célja kettős. Egyrészt fel kell tárnia, hogy az online kereskedők milyen adatokat gyűjtenek a fogyasztókról, ezeket hogyan és milyen célokra használják fel, mindezzel pedig mennyire van tisztában a fogyasztó és mit gondol róla, másrészt pedig szükséges látni azt, hogy egy, már piacon lévő kereskedő számára a rendelkezésre álló adatok milyen versenyelőnyt jelentenek - a véli a versenyhatóság.

A piacelemzés központi témaköre annak feltárása és megismerése, hogy az online kiskereskedelem területén aktív jelentősebb szereplők

milyen adatokat és hogyan gyűjtenek a fogyasztókról,

hogyan viszonyulnak a fogyasztók az általuk végzett adatgyűjtéshez, mennyire érvényesül az ún. privacy paradoxon,

pontosan mire használják fel ezeket az adatokat és erről a fogyasztók mit tudnak,

ténylegesen milyen mértékű versenyelőnyt jelenthet a felhalmozott adattömeg az egyes piacokon, és

mennyiben gátolhatja az inkumbensek által birtokolt és célzottan felhasznált adattömeg új szereplők belépését a digitális piacokra?

A piacelemzés során a GVH két különböző nézőpontból (antitröszt és fogyasztóvédelem) közelíti meg az online kiskereskedelemhez kapcsolódó egyes kérdéseket.

A Hivatal ugyanakkor nem általánosságban vizsgálja az online kiskereskedelmet, hanem három termékkategóriára szűkíti le az elemzést. A termékkategóriák kiválasztásakor a GVH figyelembe vette többek között a fogyasztói költésekből való részesedést, az elmúlt években tapasztalt növekedést, az online értékesítés nagyságát és ennek a koronavírus járvány első hullámában való bővülését. Olyan termékkategóriák kerültek kiválasztásra, amelyeket eltérő fogyasztói döntési folyamatok és involváltság jellemeznek. Mindezek alapján a piacelemzés a műszaki cikkek, az élelmiszerek és a ruházati cikkek termékkategóriáiban aktív online kiskereskedőkre terjed ki.

A szervezet 2020. december 15-től 2021. január 31-ig kér be adatokat a vizsgálathoz a piaci szereplőktől, a piackutatók bevonásával összeálló tanulmány pedig 2021 őszére készülhet el.