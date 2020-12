Az okostelefon-piac felívelésére számít év végén az IDC

Visszaáll a növekedési pályára az okostelefon-piac az idei utolsó negyedévben az IDC várakozásai szerint. Az elemzőcég arra számít, a szegmens eladásai 2,4 százalékos növekedést mutatnak majd a 2020-as Q4-ben a megelőző év hasonló időszakának eredményeihez képest, jövőre pedig 4,4 százalékos éves növekedést várnak a szakértők.

A növekedést a koronavírus-járvány által megtépázott ellátási láncok helyreállása, illetve az új 5G termékek megjelenése tüzeli majd. A felívelés az IDC szerint a következő négy évben is kitart, a cég 1,3 százalékos összetett éves növekedési ütemet prognosztizál. A pozitív kilátásoknak a vártnál erősebb harmadik negyedév is megágyaz, a gyártók továbbá a az időszakban az ünnepekben várható hajrára is fel tudtak készülni.

Az elemzők szerint a vásárlók a világszerte érvénybe lépett kijárási korlátozásoknak és szociális távolságtartásnak hála az eddig utazásra vagy egyéb, nem otthoni szórakozásra allokált költéseiket most a konzumer-elektronikai és hasonló cikkekre fordítják, amiből az ünnepek alatt az okostelefon-piac is érezhetően profitál majd.

A szegmens helyzete ugyanakkor nem minden régióban ilyen fényes, Kínában például a vártnál jóval kisebb igény mutatkozik az 5G-képes telefonokra, annak dacára hogy az eszközök már lényegében minden nagy gyártó portfóliójában ott vannak. Az országban eközben az átlagos eladási árakban is mintegy 11,4 százalékos növekedés várható, ami az alacsony vásárlási hajlandósággal ötvözve okozhat még problémákat a térségben a gyártók számára - ennek megfelelően az IDC is mintegy 11,4 százalékos hanyatlást vár az eladásokban a 2020-as évre. Ezzel szemben Nyugat-Európában, Japánban és Észak-Amerikában egyaránt növekedést hoz majd az év vége az előrejelzések szerint, az ünnepi szezon mellett a Cyber Monday-nek és a hasonló akciós időszakoknak köszönhetően.

Az 5G eszközök egyébként az IDC szerint idén az összes eladás mintegy 10 százalékát teszik majd ki globálisan, ez az érték pedig várhatóan 2024-re éri el a 29 százalékot. Az új hálózati technológia térnyerésében nem meglepő módon az egyre barátságosabb árazás játssza majd a legfontosabb szerepet: az elemzők azt várják, az idén 25 százalékos csökkenéssel nettó 611 dollárnál áll meg az 5G-s készülékek átlagára, 2024-re pedig ez az összeg nettó 453 dollárra mérséklődik.