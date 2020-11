Jövőre bankszámlát is kínál majd a Google

Ráfekszik a pénzügyi szolgáltatásokra a Google: a keresőóriás miután a napokban többek között Magyarországon is elérhetővé tette NFC-s mobilfizetési megoldását, a különálló Google Pay alkalmazást is alaposan átalakítja (ez utóbbi még jelent meg hazánkban), 2021-ben pedig annak felületéről banki szolgáltatásokat is igénybe vehetnek majd a felhasználók.

MOBILE FIRST BANKOLÁS

A "mobile-first", Google Pay-be integrált bankszámlák Plex néven indulnak, mögöttük pedig Google-lel együttműködő bankok és hitelintézetek állnak. Eddig összesen 11 pénzintézettel kötött partnerséget a cég, köztük a Citi, Stanford Federal Credit Union, SEFCU, BMO, és BBVA vállalatokkal, a lista azonban várhatóan bővül majd. A Plexen keresztül folyószámlák és megtakarítási számlák is létrehozhatók lesznek, a Google ígérete szerint havidíjak vagy a számlán tárolt összegminimumra vonatkozó megkötések nélkül - mindezt a Google Pay alkalmazásból.

A Google tehát nem válik maga is bankká, a Plex lényegében a pénzintézetek számára biztosít majd specializált banki alkalmazást, amelyen keresztül egyes szolgáltatásaikat elérhetővé tehetik, ígéretes felhasználói élmény mellett, számlavezetési díj nélkül, ami rendkívül vonzó lehet a potenciális ügyfelek számára - az USA-ban élő felhasználók már fel is iratkozhatnak a Plex várólistájára.

AGRESSZÍV FINTECH OSTROM

Persze a Google Pay legtöbb újítására nem kell 2021-ig várni, legalábbis az Egyesült Államokban: az egészen idáig egyszerű mobilfizetési appot a Google összetett pénzküldő és pénzügykezelő vagy PFM (Personal Finance Management) alkalmazássá kalapálta, ezzel többek között a Venmo, Mint és hasonló szolgáltatásoknak is vetélytársat állítva. A szoftverben már nem csak a bankkártyák egyszerű regisztrációjára van lehetőség az érintésmentes fizetéshez, helyette az összeköthető a bankszámlákkal, amelyek adataiból aztán gépi tanulással megtámogatott elemzésekkel teszi áttekinthetőbbé tenné a költéseket.

Az alkalmazás három fő lapra oszlik, az Explore fülön az éppen elérhető cash-back akciók, és egyéb kedvezmények böngészhetők, a Pay szekcióban pedig követhetők az egy-egy személlyel folytatott pénzküldések, illetve csoportok is létrehozhatók például egy vacsora árának szétdobására, továbbá az egyes üzletekben elköltött összegek is végignézhetők. A harmadik Insights fül a legutóbbi tranzakciókat sorolja - amelyekhez akár a papíralapú számlák befotózására is lehetőség van. Az app továbbá időről időre összefoglalót készít a felhaszánlók költéseiről, az azokban megfigyelhető trendeket, változásokat is kiemelve, hogy átláthatóbb képet adjon az aktuális pénzügyekről.

Miután az app immár rendkívül érzékeny banki információkat kezel, kapcsolódó posztjában Google siet kiemelni, hogy a felhasználók személyes adatait nem értékesíti semmilyen harmadik fél felé, sőt, a tranzakciókra vonatkozó adatokhoz még más Google szolgáltatások sem férhetnek hozzá. A fentebb említett, az Explore fülön sorolt, személyre szabott akciók megjelenítéséhez is a felhasználó határozott beleegyezésére van szükség.

Az alaposan felturbózott Google Pay app terjeszkedésére vonatkozó terveiről a Google egyelőre nem beszélt, a szolgáltatás így jelenleg csak az Egyesült Államokban vehető igénybe - szemben a "régi" Google Pay-jel, amelyet a cég szerint világszerte 30 országban összesen 150 millió ügyfél használ havi rendszerességgel. Az új verzióval a keresőóriás határozott lépést tesz az USA (illetve a jövőben vélhetően további régiók) fintech piacának meghódítása felé, igaz a bankokkal - egyelőre legalábbis - nem kel közvetlen versenyre.