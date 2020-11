Exkluzív: nem vált jövőre márkanevet a Telenor

Nem vált nevet jövőre a Telenor Magyarország, miután a cég tulajdonosa, a cseh PPF Csoport további, több évre szóló márkahasználati engedélyt kért és kapott az előző tulajdonos norvég Telenor Csoporttól - tudta meg bennfentes forrásból a HWSW. A márkahasználati jog kiterjesztése lapunk információi szerint a 2018-ban a PPF-hez került összes kelet-európai leányvállalatra, így a magyar mellett a szerb, a bolgár és a macedón cégekre egyaránt vonatkozik.

Bár a felek a 2018-ban kötött megállapodás ide vonatkozó részleteit nem tették hivatalosan közzé, lapunk úgy tudja, hogy a Telenor márkanév további használatára a szerződés aláírásától számított 36 hónapot biztosított a PPF-nek a norvég cégcsoport.

A határidő így jövő májusban járt volna le, a PPF viszont a márkaváltással járó jelentős költségekre tekintettel kérte ennek meghosszabbítását a norvégoktól. A cseh partner ettől függetlenül folyamatosan tesztelte, illetve teszteli a Telenor helyébe lépő lehetséges márkaneveket, így például a nyáron bolgár lapok megszellőztették, hogy az egyik potenciális befutó a "Laa." lehet.

Korábban felmerült annak az eshetősége is, hogy a Telenor érintett leányvállalatai felvehetik az európai régióban több országban is ismertnek számító, a spanyol Telefónica-hoz tartozó O2 márkanevet is, ez azonban azokon a piacokon, ahol a márkát egyáltalán nem ismerik (mint például Magyarországon) nem járt volna előnyökkel. A PPF jelenleg Csehországban és Szlovákiában használhatja az O2 brandet, a két országban a márkahasználati jogot egyszer már meghosszabbították, illetve a használati jog opciós jelleggel 2022-ben további öt évre meghosszabbítható.

A márkahasználati jog meghosszabbításával kapcsolatos kérdésünkkel kerestük a PPF Csoportot, ahol nem kívánták hivatalosan kommentálni lapunk értesüléseit.