Máris érzik az online kereskedők az újabb szigorítások előnyeit

Az e-kereskedelem számára az idei év a lehetőségek éve, miután a koronavírus világjárvány hatására jelentősen nőtt azoknak a száma, akik otthonról vásárolták meg a legkülönfélébb árukat, legyen szó az otthoni munkavégzéshez vagy tanuláshoz szükséges eszközökről, netán alapvető élelmiszerekről, háztartási cikkekről. A kormány ma éjféltől érvényes szigorító intézkedései egy utolsó, nagy löketet adhatnak idén a szegmensnek az amúgy is húzóidőszaknak számító hat-nyolc hetes év végi hajrában.

ELŐSZÖR 100 MILLIÁRD FELETT

Az online piac legnagyobb szereplőjének számító Extreme Digital - eMAG összesített forgalma idén a tavalyi 79-80 milliárd forintról több mint 100 milliárd forintra nő majd - mondta el a HWSW-nek Várkonyi Balázs, az Extreme Digital alapító-ügyvezetője.

A két céget közösen irányító menedzsment arra számít, hogy az idei évben mind az Extreme Digital, mind az eMAG korábbi éves növekedése duplázódni fog, miközben az online kereskedelem részaránya a teljes kiskereskedelmi forgalomból 7-8% köré került a tavalyi 5-6%-ról. Várkonyi szerint világviszonylatban ez az arány egyébként jelenleg egyes piackutatások alapján nagyjából 16%, vagyis az e-kereskedelem hazai térnyerésében további, jelentős potenciál rejlik.

az extreme digital raktára (fotó: extreme digital)

Biztonságos szoftverfejlesztés és Scrum otthonról témákkal búcsúzunk (x) November 16-17-én tartjuk az idei HWSW free! meetup-sorozat szezonzáróját. November 16-17-én tartjuk az idei HWSW free! meetup-sorozat szezonzáróját.

Biztonságos szoftverfejlesztés és Scrum otthonról témákkal búcsúzunk (x) November 16-17-én tartjuk az idei HWSW free! meetup-sorozat szezonzáróját.

A cégek ugyan érzékelték az idei vásárlási ciklusok megváltozását, a beszerzések előre hozása csak bizonyos termékköröket érintett, ezt pedig összességében kompenzálja majd a teljes éves forgalomnövekedés, illetve a karácsonyig hátra lévő, amúgy is erős év végi szezon, melynek hajráját idén is a Black Friday akciós nap, illetve időszak vezet be, melyet az Extreme Digital november 13-án, míg az eMAG november 20-án tart.

EBBEN A BLACK FRIDAY - KARÁCSONYI SZEZONBAN JELENTŐS, MINTEGY 20-30 SZÁZALÉKOS NÖVEKEDÉSRE SZÁMÍTUNK, EZT SOKKAL BÁTRABBAN MONDOM AZ ELMÚLT NAPOKBAN HOZOTT INTÉZKEDÉSEK UTÁN, MELYNEK KAPCSÁN AZ LÁTSZIK, HOGY AZ ONLINE VISSZARENDEZŐDÉS ELINDULT

-utalt Várkonyi a kormány hétfőn bejelentett, ma éjféltől életbe lépett, a koronavírussal szembeni védekezés miatt hozott szigorító intézkedéscsomagjára, mely többek közt szabályozza a bolti nyitva tartást. A cégvezető szerint máris látszik, hogy az országos üzlethálózattal rendelkező Extreme Digital bolti forgalma kezd csökkenni, az online értékesítés pedig ezzel párhuzamosan dinamikusan nő. Várkonyi szerint az idei Black Friday forgalma a korlátozó intézkedések nélkül is 20%-ot emelkedést ért volna el az előrejelzések szerint, az új korlátozó intézkedéseknek köszönhetően azonban reálisabbnak látszik a 30%-os növekedés.

TÍZSZERES NAPI TERHELÉS

Az Extreme Digital és az eMAG idén is megnövelt szerverkapacitással várja az egynapos akcióban jelentkező vásárlói rohamot, mely egy átlagos naphoz képest mintegy tízszeres terhelést jelent az infrastruktúrának. A cégek a tavalyi gyakorlattal egyezően ezúttal nem vesznek igénybe külső szolgáltatót a forgalom kezeléséhez, illetve az eMAG akciós kínálata esetén javasolják a mobilapplikáció használatát, mely az értesítések mellett a vásárlási folyamatot is meggyorsítja, egyszerűbbé teszi. Az Extreme Digitalnak nincs hasonló applikációja, mint Várkonyi fogalmazott, erről a fejlesztési hullámról a cég 3-4 évvel ezelőtt "lecsúszott", helyette a webshop reszponzív felépítésének kialakításába fektetett energiát a cég.

Az idei évben a kézbesítésekbe már bevonják a két cég által közösen üzemeltetett, jelenleg több mint 60, novemberre pedig már kb. 70 csomagautomatát, ezzel együtt a vállalategyüttes arra számít, hogy a futárcégek az idei szezonban is megbirkóznak majd a megnövekedett forgalommal. A terveket átírhatja, illetve a futárszolgálatok, kézbesítő cégek terhelését jelentősen megnövelheti ugyanakkor, ha a kormány a következő hetekben további szigorítások (boltbezárások, plázák bezárása) mellett dönt.