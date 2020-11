Három ARM-os MacBook bejelentésére készülhet az Apple

Három új, ARM-alapú Apple processzorra építő MacBook mutatkozhat be jövő héten a Bloomberg az Apple háza táján hagyományosan jól értesült elemzője, Mark Gurman szerint. Az Apple tegnap jelentette be, hogy november 10-én "One More Thing" címmel eseményt tart, egyéb részleteket ugyanakkor nem árult el a várható bejelentésekről.

A cég nyári WWDC fejlesztői konferenciáján közölte, hogy mintegy másfél évtizednyi együttműködés után búcsút vesz az Inteltől és PC-ibe is saját fejlesztésű, ARM-alapú processzorait építi majd be. A vállalat akkor azt is belengette, hogy az első ilyen gépekre még idén számíthatunk - az év végéhez közeledve jó eséllyel jövő héten hullhat le a lepel az első, ARM-alapú Apple processzorokkal szerelt számítógépekről.

Utóbbiak a Bloomberg szakértője szerint egész pontosan MacBookok lesznek, egy 13 hüvelykes Macbook Air, illetve egy 13 és egy 16 hüvelykes Macbook Pro formájában. A lap szerint a nagyobb modellt a Quanta Computer, a két kisebb notebookot pedig a Foxconn szereli össze, ez utóbbiak tartanak jelenleg előrébb a gyártásban. Gurman arról beszél, az új eszközök a processzorokon túl nem hoznak majd jelentős változást dizájn terén.

Az első, macekbe szánt processzorok az Apple A14 chipjére épülnek majd, amelyek a közelmúltban bemutatkozott iPhone 12 sorozat modelljeiben is dolgoznak, azokhoz pedig ugyancsak az Apple grafikus és Neural Engine gépi tanulási chipjei párosulnak a bejelentés előtt álló gépekben. Az Intel lapkákról történő teljes átállás nagyjából 2 évig, azaz körülbelül 2022 végéig tart majd, amely során fokozatosan jelennek meg a házon belül tervezett processzorokra épülő különféle Macek - ugyanakkor a nyári bejelentés szerint új Intel processzoros Mac is van még a csőben, bár ez utóbbi kapcsán a gyártó mélyen hallgat.

A Bloomberg szerint a vállalat egyébként egy új Mac Pro modellen is aktívan dolgozik, amely a legutóbbi dizájnt viszi tovább, noha 50 százalékkal kisebb méretben - arról a lap forrásai ugyanakkor nem beszéltek, hogy az eszköz kiegészítő modellként jön a vállalat kínálatába, vagy teljesen leváltja a jelenleg kapható Mac Prót.