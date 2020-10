Ígéretes új GPU-kkal izzasztja az Nvidiát az AMD

Hosszú ideje először állíthat komoly riválist az Nvidiának legújabb, novemberben megjelenő grafikus kártyáival az AMD: a vállalat bejelentette RX 6800, RX 6800 XT és RX 6900 XT modelljeit, amelyek a cég első, RDNA2 architektúrára építő kártyái. A GPU-kkal, akárcsak az Nvidia ugyancsak ősszel bejelentett RTX 30-as szériája, az AMD a 60 FPS fölötti sebességű 4K játéknak ágyazna meg - és ha a cég házon belüli tesztjeinek eredményei élesben is beigazolódnak, a vásárlók fejét is elcsavarhatja az ünnepi szezonban.

Az új, RDNA2 architektúrával a gyártó olyan funkcióknak is megágyaz, mint a hardveresen gyorsított, valós idejű raytracing, illetve a DirectX 12 Ultimate támogatása. Említést érdemel továbbá, hogy az RDNA2 az előző generációval megegyező gyártástechnológiára épít, azaz a TSMC 7 nanométeres eljárásával készül, így teljesítménybeli előrelépéseit teljes egészében az architekturális fejlesztéseknek köszönheti.

Az RDNA2 fontos újítása továbbá az Infinity Cache bevezetése: bár az AMD utóbbi kapcsán egyelőre nem árult el túl sok részletet, az eddigi információk alapján egy a CPU-któl megismert L3 cache-hez hasonló megoldásról van szó, csak épp a GPU-kra kihegyezve. A helyi cache-sel a fő memória írásához és olvasásához biztosítható puffer, illetve az összetettebb számítási műveletekhez a VRAM-nál jóval gyorsabban elérhető tár. A gyártó valamennyi frissen bejelentett GPU-jához 128 MB Infinity Cache párosul.

BORSOS ÁRÚ ÉLHARCOS

Az AMD új zászlóvivőjének szerepe az RX 6900 XT-nek jutott, amely az Nvidia RTX 3090 csúcskártyájával szemben sorakozik fel. A GPU-n 26,8 milliárd tranzisztor ül, 80 CU-val, 2015 megahertzes alap- és 2250 megahertzes turbóórajellel. Ahogy az AnandTech írja, ez mintegy 20,6 TFLOPS FP32 shader teljesítményt jelent, amivel a kártya több mint duplázza az előző generációs RX 5700 XT értékét. Ezzel a cég (saját számai alapján legalábbis) sikeresen teljesíti korábban kitűzött célját, miszerint az RDNA2-vel az előző architektúra wattonkénti teljesítményének kétszeresét teszi le az asztalra - ami új gyártástechnológia nélkül kifejezetten látványos teljesítmény.

A kártya tiszteletre méltó, 16 gigabájt GDDR6 memóriát kapott, amely 256 bites memóriabuszhoz csatlakozik, ezzel 512 GB/s memória-sávszélességet produkál. Az RX 6900 XT az AMD szerint 300 wattos TBP-vel (Total Board Power) rendelkezik - ez a fogyasztás jelentősen, mintegy 50 wattal kevesebb, mint az Nvidia csúcskártyája esetében. Árban ez a kártya sem az átlagjátékosokra lő, a nettó ezer dolláros összeg azonban a rivális Nvidia RTX 3090 árának így is mindössze kétharmada.

KICSIT GYENGÉBB, SOKKAL OLCSÓBB

Egy lépcsővel lejjebb az RX 6800 XT modell található, a zászlóvivővel megegyező órajelek, viszont valamivel kevesebb, összesen 72 aktív CU mellett, ezzel 18,6 TFLOPS becsült FP32 shader teljesítményével nincs sokkal lemaradva az AMD csúcskártyája mögött, és szintén közel duplázza az előző generáció zászlóvivőjének teljesítményét. Ráadásul a kártya árazása számottevően barátibb az RX 6900 XT-nél, még ha a nettó 650 dolláros összeg olcsónak továbbra sem mondható. Az ár 50 dollárral azonban így is alányes az Nvidia RTX 3080 grafikus kártyájának, amelynek az RX 6800 XT közvetlen versenytársat hivatott állítani.

Más jelentős különbséget az RX 6800 XT és a csúcsmodell között nem találunk, a kedvezőbb árú variáns ugyancsak 16 gigabájt GDDR6 RAM-mal érkezik, hasonló paraméterek mellett, illetve a kissé visszafogottabb teljesítmény dacára fogyasztása is a fentebb említett 300 watt - ez ugyanakkor az RTX 3080-énál még mindig alacsonyabb, nagyjából 20 wattal.

A NÉPKÁRTYA

A sort a mezei RX 6800 zárja, amely értelemszerűen az Nvidia jelenlegi legolcsóbb RTX 30-as modelljének, azaz az RTX 3070 vetélytársa. Az AMD ugyanakkor vonakodott saját benchmarkjaiban az említett riválissal összevetni kártyáját, az RX 6800-at ehelyett az előző generációs RTX 2080 Ti-vel állítja párhuzamba - miután azonban utóbbi teljesítménye közel megegyezik az RTX 3070-ével, a jelenlegi fő konkuressel szemben is jó képet kaphatunk róla.

Az RX 6800-ban összesen 60 CU dolgozik, visszafogottabb, 1815, illetve 2105 MHz-es órajelek mellett - ez 13,9 TFLOPS FP32 shader teljesítményre elég - cserébe viszont a memóriával itt is kifejezetten bőkezű a cég, a belépőszintű kártyán az élharcosokhoz hasonlóan 16 gigabájt GDDR6 memóriát találunk, ugyancsak 512 GB/s memória-sávszélesség mellett.

Itt már a fogyasztás is visszafogottabb, az AMD 250 wattos TBP értékről beszél. Ezzel már nem sikerült alálicitálni a fő riválisnak, az RTX 3070 ugyanis 30 wattal kevesebbet fogyaszt az RX 6800-nál. A fenti két modellel szemben a belépőkártya nem tudott árban alálicitálni az Nvidia rivális modelljének: míg a 3070-et nettó 500 dolláros árral jelentette be a konkurens, addig az RX 6800 ennél érezhetően drágábban, nettó 579 dollárért lesz megvásárolható. A duplázott VRAM kapacitás azonban így is kifejezetten népszerűvé teheti a kártyát következő hónapokban, nem kis fejfájást okozva az Nvidiának.