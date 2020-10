Vállalati környezetbe szánt, videós üzenetküldőt indít a Vimeo

A Vimeo is kihasítaná a maga szeletét a vállalati üzenetküldő megoldások a koronavírus-járvány miatti távmunkának hála rohamosan növekvő piacából: a videómegosztó oldaláról ismert cég videós üzenetküldő szolgáltatással rukkolt elő, Vimeo Record néven.

A termék egy ingyenesen letölthető Chrome kiegészítő formájában rajtol, azzal a felhasználók webkameráik, illetve kijelzőik tartalmát is rögzíthetik és oszthatják meg kollégáikkal. A vállalat ígérete szerint a termékkel korlátlan számú videó rögzíthető és osztható meg a Vimeo felületén, ingyenesen. A Vimeo Record felületén továbbá követhető, hogy az egyes csapattagok közül kik és mikor nézték meg az adott felvételt, illetve a csapatok dedikált könyvtárakat is létrehozhatnak megosztott videóiknak, ha pedig az adott mappa tartalma bővül, arról a rendszer automatikus értesítéseket küld ki a csapattagoknak.

Arról azért nincs szó, hogy a cég teljesen lemondana a szolgáltatás monetizációjáról, a Vimeo fizető felhasználói természetesen extra funkciókat is kapnak. A Vimeo Plus, Pro, Business és Premium előfizetők egyedi jogosultságokat is beállíthatnak a mappákhoz, és külső kliensek ügyfelek számára is elérhetővé tehetik azok tartalmait, emellett a Pro, illetve magasabb kategóriákba tartozó előfizetők a megosztott felvételek kommentelését is bekapcsolhatják, a visszajelzések egyszerűbb begyűjtése végett.

A Vimeo szerint az új szolgáltatás bétáját már mintegy 400 vállalat használja. Az új termékkel a Vimeo nem a Zoomot vagy a hasonló videochat szolgáltatásokat váltaná ki, azt kifejezetten az olyan helyzetekre szánja, mikor aszinkron üzenetküldésre van szükség - ennek megfelelően a Vimeo Record sokkal inkább helyettesítené az elnyúló "5 perces" megbeszéléseket, vagy hosszas emaileket, mint a valós idejű, videós csevegést.