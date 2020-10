TensorFlow Lite támogatást hoz az Android Studio 4.1

Rajthoz állt az Andorid Studio 4.1 stabil kiadása, a frissítésben a Google a TensorFlow Lite modellek támogatásával az okostelefonon helyben végzett gépi tanulásnak ad jobb alapokat, emellett az Android Emulatort futtatását már közvetlenül az IDE-ben is lehetővé teszi. Az új verzió, amely az IDE első frissítése az Android 11 stabil rajtja óta, a hajtogatható kijelzős készülékekre szánt appok fejlesztéséhez is jobb támogatás hoz, továbbá új Database Inspectorral is kiegészül.

What's new in Android Studio 4.1 Még több videó

Persze dizájnoldalon sem maradnak el az újítások, az Android Studióban az új projektek létrehozásakor elérhető sablonok már Material Design komponenseket használnak, és alapértelmezetten igazodnak a Google az appok megjelenési stílusára vonatkozó, frissített irányelveihez.

Az új verzióval az említett TensorFlow Lite támogatása is megérkezik: a gépi tanulási modellek készítéséhez használt, népszerű library immár az Andorid Studióban is egyszerűen használható, azzal a Google ígérete szerint a machine learning funkciók kevesebb kódolással építhetők be az alkalmazásokba. A fejlesztők új Database Inspector eszköznek is örülhetnek, amellyel az alkalmazásokban használt adatbázisok kérdezhetők le, vizsgálhatók, illetve módosíthatók, akár Jetpakc Room libraryt, akár az Android platformot céló SQLite verziót használ az adott app. A Database Inspector akár az éppen futó alkalmazásokban is használható, annak használatához ugyanakkor legalább 26-os API szintre van szükség.

Az Android Emulatorhoz is érkeznek újítások, az egyrészt már közvetlenül az Android Studióban is futtatható, megkönnyítve az emulátor és a szerkesztőfelület közötti navigációt. Az Android Emulator továbbá a 30.0.26-os, illetve újabb verziókkal már a hajtogatható kijelzős okostlefonokat is támogatja, abban egy sor hajlítható kijelzőtípussal megismerkedhetnek a fejlesztők.

A fentieken túl a Google természetesen bugokat is jócskán gyomlált az IDE-ből, a kiadási ciklusban összesen 2370 bugot javított. Az Andorid Studio 4.1 újításainak teljes listájáért érdemes felkeresni a Google kapcsolódó fejlesztői blogposztját.