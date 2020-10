Hazánkba is megérkezett a Play Store előfizetéses modellje

Mostantól Magyarországon is elérhető a Google Play Áruház előfizetéses disztribúciós csatornája, a Play Pass, melyet éppen egy évvel ezelőtt indított útjára a vállalat. A rendszerrel több száz alkalmazáshoz és játékhoz férhetnek hozzá az előfizetők - mindezt hirdetések, alkalmazásokon belüli vásárlások és előzetes fizetések nélkül. A havonta bővülő gyűjteményben olyan ismert címek szerepelnek, mint a Monument Valley, a Terraria és a Star Wars: Knights of the Old Republic, de felfedezhetők olyan kevésbé ismert alkalmazások is, mint a LIMBO, a This War of Mine, vagy a Teslagrad.

Introducing Google Play Pass Még több videó

A Play Pass a héten válik elérhetővé hazánkban, értelemszerűen azokon az androidos eszközökön, melyek hozzáférnek a Play Áruházhoz. A szolgáltatás az első egy hónapban ingyenesen vehető igénybe, ezt követően az előfizetők választhatnak, hogy havonta vagy évente fizetnek a csomagért - a havi díj 1890 Ft, az éves díj 11499.

Annak érdekében, hogy minél könnyebb legyen megtalálni az előfizetéses rendszerben elérhető alkalmazásokat, a Google egy új Play Pass menüpontot hozott létre az előfizetők számára a Play Áruházon belül.

A Google Play Passt legfeljebb öt másik családtaggal oszthatják meg az előfizetők. Ezzel a módszerrel minden családtag külön-külön férhet hozzá a Play Pass szolgáltatáshoz, így a családtagok választásuk szerint egyedi kollekciót állíthatnak össze az előfizetéses modellben letöltött játékokból, alkalmazásokból.

A konstrukció erősen emlékeztet az Apple Arcade-ra, mely kifejezetten játékokra fókuszál, hasonló árazás mellett. Bár az Apple Arcade-ben csak nagyjából száz cím érhető el, azok mind exkluzív tartalmak, így csak a cupertinói cég platformján férhetők hozzá, ráadásul a néhány nappal ezelőtti rajttal a szolgáltatás kapásból több mint 150 országban elérhetővé vált.