Itt a Windows 10 őszi nagy frissítésének utolsó preview kiadása

Már itt van a küszöbön a Windows 10 következő nagy frissítése: mint a Microsoft blogposztjában közölte, elérhető a hivatalosan Windows 10 October 2020 Update néven érkező frissítés utolsó preview kiadása. A Release Preview csatornán közzétett új, , egész pontosan 19042.508-as számú buildet már a publikusan elérhető stabil verzió követi majd.

A Windows 10 20H2-ként is ismert nagy frissítés több újdonságot is hoz majd, ez lesz például az első Windows 10 kiadás, amely már az új, Chromiumra építő Edge böngészővel előre telepítve érkezik. Emellett mint a Microsoft korábban elárulta, a Start Menü is átesik egy kisebb ráncfelvarráson, abban az ikonok letisztultabb megjelenést, illetve diszkrétebb háttereket kapnak, a menü háttere pedig áttetszővé válik. Mindezek mellett az értesítéseken is csiszol a vállalat, azok tetején már logó is jelzi, hogy azok melyik alkalmazástól származnak.

A Release Preview csatornát használó Windows Insiderek számára a frissítés már elérhető, az szokás szerint először a "seeker" felhasználókhoz jut el, vagyis azokhoz új verzió telepítését a beállítások között Windows Update menüben manuálisan elindítják. Az October 2020 Update a Beta Channelre feliratkozott Insiderekhez is eljut, itt a frissítés letöltését a rendszer automatikusan felajánlja majd.

Kapcsolódó blogposztjában a Microsoft egy ismert hibára is figyelmeztet, a Beta és Release Preview felhasználók az új preview build telepítését követően hibaüzenetbe futhatnak a WSL (Windows Subsystem for Linux) elindításakor. A Microsoft már megtalálta a probléma okát, és ígérete szerint egy rövidesen érkező újabb frissítéssel javítja is azt.