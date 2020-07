Brutális töltési sebességet ígér a Quick Charge 5

Bejelentette Quick Charge gyorstöltési technológiájának legújabb, ötödik generációját a Qualcomm. A Quick Charge 5-öt a cég nemes egyszerűséggel a "világ leggyorsabb kereskedelmi töltési megoldásának" titulálja, az pedig - papíron legalábbis - valóban rendkívül látványos számokat produkál. A chipgyártó szerint a technológiával egy 4500 mAh kapacitású akku kevesebb mint 15 perc alatt lemerült állapotból teljesen feltölthető, az 50 százalékos töltöttség eléréséhez pedig elég 5 perc töltés.

Ehhez persze nem csak a töltőnek, de magának az akkumulátornak is támogatnia kell az új szabványt. A fenti eredmények eléréséhez duplacellás akkura van szükség, ahol a két cella egyszerre tölthető, egyenként 50 wattos teljesítménnyel, a töltő így összesen tehát 100 wattot ad le. A duplacellás akkukkal a gyártó szerint a Quick Charge előző generációjánál akár 10 Celsius fokkal hidegebb, 70 százalékkal hatékonyabb és négyszer gyorsabb lehet a töltés, emellett említést érdemel, hogy akár 20 voltos beviteli feszültséget támogat a szabvány.

Persze a hasonló impresszív értékekhez szükséges duplacellás elrendezés korántsem biztos, hogy széles körben elterjed majd, hiszen azzal ugyanakkora méretben az összetettebb kialakítás miatt kisebb maximális akkukapacitás érhető el, mint egy hagyományos, egy cellára építő teleppel. Azért az egycellás Quick Charge 5-ös akkuk is profitálnak majd az új szabványból, igaz itt "csak" 45 watt körüli maximális töltési teljesítménnyel kell beérni.

A hasonló, kiemelten nagy teljesítményű megoldásoknál az a kérdés is felmerül, hogy azok a nagyobb igénybevételnek hála hosszú távon vajon nem csökkentik-e számottevően gyorsabban az akkuk élettartamát, mint a komótosabb töltési eljárások. Az AnandTech-nek nyilatkozva a Qualcomm ennek kapcsán úgy fogalmazott, az akkumulátortechnológiák mára vannak annyira fejlettek, hogy kiküszöböljék a hasonló problémákat - noha ennek részleteibe a cég már nem ment bele.

A technológia komoly erőssége mindenesetre, hogy annak kihasználásához a Quick Charge 5-ös eszközöknél nincs szükség feltétlenül hasonló plecsnit viselő töltőre. A Qualcomm már a Quick Charge 4-gyel átváltott saját fejlesztésű töltéskezelő protokolljáról az USB Power Delivery szabványra és továbbra is a PD-PPS (Power Delivery Programmable Power Supply) protokollra támaszkodik, így a megfelelő feszültségeket és áramerősséget támogató egyéb PD-PPS töltőkel is kompatibilis. Maguk a Quick Charge 5 töltők pedig akár notebookok vagy más nagyobb eszközök töltésére is alkalmasak lesznek.

Az új szabvánnyal tehát komoly lehetőségek nyílnak meg az okostelefonok és egyéb készülékek minden korábbinál gyorsabb töltésére, ugyanakkor kérdéses, hogy az annak teljes kihasználásával járó potenciális áldozatokat, mint a helyszűke miatt valamivel kisebb akkus kapacitás vagy a telepek élettartamának gyorsabb romlása, vállalják-e majd a gyártók. Ez még idén kiderülhet, a készülékgyártók számára már elérhetők a Qualcomm Quick Charge 5 chipjei, így akár az idei harmadik negyedévben feltűnhetnek a technológiára építő első modellek.