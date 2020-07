Miniappokkal bővít a Snapchat

Új "minialkalmazásokkal" bővít a Snapchat, amelyekkel a felhasználókat igyekszik minél több ideig és minél aktívabban közösségi platformján tartani. A Snap Minis névre hallgató kezdeményezést a cég már egy hónappal ezelőtt bejelentette, az appok éles rajtjára azonban egészen mostanáig várni kellett.

A HTML-ben íródott minialkalmazások az alkalmazás Chat szekciójából férhetők hozzá - első körben négy darab appról van szó, ezek a meditációs alkalmazásáról ismert Headspace szintén a meditációt segítő miniappja, a Flashcards nevű, tanuláshoz szánt kollaborációs minialkalmazás, az ismerősök szórakoztatását, illetve jövőbeli események megtippelését célzó Prediction Master, valamint a Snap által házon belül fejlesztett, Let's Do It névre hallgató miniapp, amely a baráti körökben felmerülő döntéseket segít meghozni.

Bár az appon belüli appok "super-appként" is emlegetett koncepciója a nyugati piacokon újdonságnak hathat, ahogy a TechCrunch is kiemeli, a hasonló minialkalmazások az ázsiai piacokon kifejezetten népszerűek - a Tencent nevével fémjelzett WeChat például már több mint egymillió miniappot tömörítő palettával rendelkezik, de Indiában is egy sor hasonló, népszerű megoldás érhető el.

Talán nem véletlen, hogy a Snapchat az ázsiai felhasználók igényeihez akar igazodni, miután az említett Tencentet is legnagyobb befektetői között tudhatja - az ugyanakkor egyelőre nem világos, mennyire nyerik majd el a minialkalmazások a felhasználóbázis nyugati részének tetszését. A chatbe ültetett miniappok koncepciója a nyugati piacokon leginkább Facebook chatbotjaira emlékeztet, ezek ugyanakkor nem arattak osztatlan sikert. Annak potenciális előnyei mindenesetre itt is adottak, a külső fejlesztők új közönséget érhetnek el, a Snapchat pedig hatékonyabban aktivizálhatja felhasználóit - hogy ez a gyakorlatban is így lesz-e, a következő hónapokban kiderül.