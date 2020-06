A webes kiegészítők előtt is megnyitja kapuit a Safari

Mint arról az Apple idei online WWDC fejlesztői konferenciáján beszámolt, a legújabb, Big Sur névre keresztelt, 11-es macOS főverzió a Safarihoz is számos újítást hoz - a lista most egy újabb fontos elemmel bővül, a szoftver csőben lévő kiadására ugyanis a más böngészőkhöz készült kiegészítők is portolhatók lesznek.

Bár a Safari maga is jó ideje támogatja a kiegészítőket, az ökoszisztéma meglehetősen szegényes az olyan rivális termékekéhez képest, mint a Firefox, a Chrome vagy éppen az új, chromiumos Edge, amellyel a közös alapoknak hála a Chrome teljes kiegészítőpalettája is használható. A szegényes felhozatal fő oka, hogy a konkurenciával szemben a Safari nem webes technológiákra építő kiegészítőket használ, azok a macOS-es és iOS-es natív technológiákkal készülnek, ami a potenciális fejlesztői közösséget is nagyban leszűkíti.

Ennek orvoslására az Apple most a webes kiegészítők előtt is megnyitja a Safari kapuit, noha nem egészen abban a formában, ahogy azt a piac más szereplőitől megszokhattuk. A fejlesztőknek ugyanis kiegészítőiket natív appokhoz kell csomagolniuk, hogy azokat az App Store-ban közzétehessék, és azok átmehessenek az Apple jóváhagyási folyamatain - ezek az appok ugyanakkor lehetnek egyszerű "helykitöltők", nem kell valódi funkcionalitással bírniuk.

A webes kiegészítők támogatásához az Apple az Xcode 12-ben dedikált konvertálóeszközöket is kiad, amelyekkel a létező Firefox vagy Chrome kiegészítők gyorsan portolhatók a Safarinak megfelelő formába. Ezzel a közeljövőben alaposan felduzzadhat az Apple böngészőjének kiegészítőkínálata, ami azon macOS felhasználók számára is vonzóvá teheti a szoftvert, akik eddig a visszafogott paletta miatt ódzkodtak a Safari használatától.