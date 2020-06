Belengették a járványhelyzet idején járó ingyen netet

Először kerül terítékre a távközlés a kormány nemzeti konzultációs programjában, melynek legújabb kiadásában kifejezetten a tavaszihoz hasonló jövőbeli járványhelyzetek és a megelőzés során foganatosított tervezett intézkedésekről kérdezik a lakosságot. Az új kérdőív ráadásul egy a szolgáltatók által rettegett kérdést boncolgat: Szeretnék-e az előfizetők, ha súlyos járványhelyzet idején az internetszolgáltatás bizonyos előfizetői körnek (gyermekes családoknak és tanároknak) ingyen járna?

A HWSW korábban több alkalommal is foglalkozott azzal, hogy a magyar szolgáltatók milyen kedvezményekkel igyekeznek csökkenteni a COVID-19 fertőzés terjedése miatt kialakult helyzetben az előfizetők terheit, emellett bemutattuk azt is, hogy a tengerentúlon hogyan próbálják kezelni a szolgáltatók és a szabályozók a helyzetet. Kétségtelen, hogy itthon a fizetési könnyítések általános, minden szolgáltatóra kiterjedő bevezetése eddig fel sem merült, szakmai berkekből származó vélemények szerint azért, mert a hazai előfizetők fizetési morálja egy ilyen átfogó akció nélkül is meglehetősen rossz nemzetközi viszonylatban.

Az új konzultáción feltett kérdésekről múlt hétvégén beszélt a Facebookra feltöltött videójában Dömötör Csaba államtitkár, aki szerint a kérdés azért kerülhetett bele a mostani konzultációs ívbe, mivel a járvány idején az internethasználat

ANYAGI ÉRTELEMBEN IS NAGY TERHET JELENT.

Tény, hogy a jövedelmük egy részét a járványhelyzet miatt elvesztő családok számára az internetelérésre fordítható keret szűkösebbé válhat, a konzultációs anyagból ugyanakkor nem derül ki, hogy a fizetési könnyítés során a család anyagi helyzetét figyelembe veszik-e, vagy automatikusan járna az ingyenesség minden gyermekes háztartásnak vagy tanárnak. Szolgáltatói forrásaink szerint ez utóbbi megvalósítása egyébként gyakorlatilag lehetetlen, hiszen egy internetszolgáltatónak fogalma sincs arról, hogy egy adott háztartásban élnek-e gyermekek, vagy éppen mi a szakmája a felnőtt munkavállalóknak, és az sem világos, hogy ennek eldöntésében milyen állami fenntartású adatbázis segíthetne.

Nem világos az sem, hogy a kormányzat a vezetékes internetszolgáltatásokat kívánja ingyenessé tenni, vagy a mobilnetet is - utóbbi az erőforráskorlátok feszegetése miatt akár össze is omolhat, ha túl sokan egyszerre túl nagy terhelést szabadítanak rá.

A szolgáltatóktól származó információk szerint a kormány a nemzeti konzultációs kérdőív összeállítása során semmilyen előzetes tárgyalást nem kezdeményezett az iparági érintettekkel, Dömötör hétvégi bejelentése ennek megfelelően valóságos hideg zuhanyként érte a szakmát. Ezzel együtt aligha valószínű, hogy a konzultációra bocsátást követően a kormány meghátrálna és elvetné a járványhelyzetben ingyenesen járó net lehetőségét, ám hogy ezt milyen formában biztosítják majd a szolgáltatók, az egyelőre legalábbis kérdéses.

A legvalószínűbb forgatókönyv az lehet, hogy az egyébként információink szerint rendkívül csekély népszerűségnek örvendő "Digitális Jólét" alapcsomaghoz hasonló új konstrukció jelenik majd meg a szolgáltatóknál, melyre egyszerűen átválthatnak az érintettek - ám hogy a jogosultságot a szolgáltatók milyen eszközökkel ellenőrizhetik majd, az egyelőre nem világos.