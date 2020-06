Befutott az Android Studio 4.0

Egy sor hasznos újítással érkezik az Android Studio IDE legújabb, 4.0-s főverziója: a szoftver többek között már segít a fejlesztőknek a végére járni, miért lassúak a build folyamatok, illetve az appban használt animációk elkészítését is kényelmesebbé teszi.

Ez utóbbihoz a fejlesztői környezet Motion Editor néven új animációszerkesztő felületet kap, amely a MotionLayout API használatát teszi könnyebbé. A megoldás átveszi az összetett XML fájlok tákolásának feladatait a fejlesztőktől, akik néhány kattintással összeállíthatják a kívánt mozgóképes tartalmakat a kívánt áttűnésekkel megspékelve.

A felhasználói felületek debugging feladatait a frissített Layout Inspector hivatott gördülékenyebbé tenni, amellyel akár valós időben, az éppen futó alkalmazásból is begyűjthetők a UI működésére vonatkozó adatok. A 29-es vagy annál magasabb API szintet használó fejlesztők ráadásul néhány plusz funkcióhoz is hozzáférhetnek, többek között a futó app felhasználói felületének valós idejű, 3D modelljéhez is. A UI-csiszolást továbbá a Layout Validation funkció is segíti, amellyel az adott UI elrendezés egyszerre több kijelzőméreten és felbontáson is kipróbálható, így annak készítői gyorsan megbizonyosodhatnak róla, hogy az minden megcélzott eszközön jól fog mutatni.

A motorháztető alatti finomhangolásokat segítő CPU Profilert a Google a fejlesztők visszajelzései alapján frissítette, annak felülete a cég ígérete szerint az új verzióval könnyebben kezelhető és átláthatóbb lett. Ennek érdekében a CPU működési adatainak felvételeit a vállalat különválasztotta a Profiler fő idővonalától, és csoportokba is rendezte az utólagos elemzések egyszerűsítése végett.

Az új főverzió az IntelliJ IDEA 2019.3 és 2019.3.3 kiadások újításait is megkapta. Ezek része többek között a kotlinos Live Templates, azaz az élő sablonok bevezetése, amellyel gyakran használt kódsablonok illeszthetők be a Kotlin kódba, gyors, kulcsszavas keresésekkel. A C++-ban dolgozó fejlesztőket érintő újítás továbbá, hogy az Android Studio 4.0 már a clangd-t használja fő nyelvelemző-motorjaként, a különböző kódellenőrzési feladatokra, illetve a hibaüzenetek és figyelmeztetések kijelzésére.

Az Android Gradle plugin 4.0.0-s verzióját használó fejlesztők már az Android Studio Build Analyzer támogatását is élvezhetik a Java 8 nyelvi API-k használatánál. Az eszközzel gyorsan kiszúrható, hogy milyen folyamatok nyújtják el a build időket, az továbbá javaslatokat is ad a problémák orvoslására. Ugyancsak említést érdemel, hogy az Android Studio 4.0 már Kotlin DSL build script fájlokhoz is kap támogatást.

Az Android Studio legfrissebb stabil verziója már letölthető a Google fejlesztői weboldaláról, a korábbi telepített kiadások pedig igény szerint frissíthetők. A Google szokás szerint várja a fejlesztők visszajelzéseit a fejlesztői környezetben talált potenciális bugok vagy egyéb észrevételek kapcsán.