A vártnál kevésbé fáj a piacnak a DIGI Mobil harapása

Egy évvel ezelőtt ezen a napon indult el a DIGI Távközlési Kft. saját infrastruktúráján üzemeltetett mobilszolgáltatása, a DIGI Mobil - egész pontosan a mobilszolgáltatás tesztüzeme, mely gyakorlatilag ingyen, vagy minimális költségszint mellett biztosít mobilhang- és adatszolgáltatást a DIGI meglévő előfizető részére. A DIGI Mobil megjelenésétől nem teljesen ok nélkül rettegett éveken át a három nagy hazai mobilcég, az új piaci szereplő azonban végül ugyan beleharapott a tortába, de ez - eddig - távolról sem fájt annyira a Magyar Telekomnak, a Telenor Magyarországnak és a Vodafone Magyarországnak, mint ahogy eleinte képzelték.

TÖBB MINT EGY ÉVTIZEDE KÉSZÜLTEK RÁ

A DIGI Mobil indulását nyugodtan lehet az évtized egyik legmeghatározóbb piaci eseményeként emlegetni, és legalább ekkora várakozás is előzte meg a negyedik mobilszolgáltató megjelenését. A román tulajdonosi kör kezében lévő vállalkozás már 2008-ban pályázott a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) jogelődjénél, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NHH) frekvenciapályázatán ám 2009-ben részben a gazdasági válság hatásaira hivatkozva az egész eljárást jogerősen érvénytelenné nyilvánították.

A magyar mobilpiac bővítése végül 2011-ig lekerült a napirendről, ám az akkor már médiahatóságként is működő NMHH frekvenciatenderén elindult egy állami cégekből álló konzorcium is, mely az eljárás abszolút favoritjának tűnt a hatóság kommunikációja alapján. Annál is inkább, mivel két másik indulót, a DIGI-t és a Viettelt kizárták az eljárásból, ezzel a DIGI már két egymást követő frekvenciaértékesítési eljáráson bukta el annak lehetőségét, hogy mobilszolgáltatás indulásához szükséges frekvenciát szerezzen. A 2011-es NMHH tenderen végül csakugyan az állami szereplő, az MPVI diadalmaskodott, ám az inkumbens mobilszolgáltatók sikeres jogi fellépése révén az állami mobilszolgáltató koncepciója akkor megbukott.

Ryszka sambor és dr. karas monika a hatósági szerződés 2014-es aláírásakor

A DIGI éve végül 2014-ben jöhetett el, amikor a szolgáltató az NMHH újabb, ezúttal kifejezetten mobil szélessávú szolgáltatások bővítését célzó pályázatán a DIGI tízmillió forintért elvitte az "F" csomagot, mely 1 db 5 MHz-es párosított alapblokkot takart az 1800 MHz-es sávban. Az NMHH az év októberében kötötte meg a hatósági szerződést a szolgáltatóval, október 29-én pedig megkapta a rádióengedélyt is a DIGI, vagyis innentől minden jogi akadály elhárult az elől, hogy a szolgáltató hang- és adatátvitelre alkalmas mobilhálózatot építsen és üzemeltessen Magyarországon.

A hatóság 2014-es közleményében méltatta a DIGI, mint negyedik mobilszolgáltató megjelenését:

A nemzetközi példák is azt mutatják, hogy egy új belépő mobilizálja, felpezsdíti a piacot, fokozza az árversenyt és új szolgáltatások megjelenését generálja. A szolgáltatók és a szolgáltatások sokszínűsége hozzájárul a fogyasztói jólét és a hazai vállalkozások versenyképességének növeléséhez, valamint új szolgáltatások jelennek meg az ország egész területén. A fogyasztókért folytatott piaci verseny pedig a szolgáltatások árának csökkenését is eredményezheti.

-állt az NMHH közleményében, miközben a DIGI azonnal leszögezte, hogy az elnyert frekvenciasávon versenyképes hang- és adatszolgáltatást nyújtó, országos, megbízható hálózat létrehozását kezdi meg.

A cél a kezdetektől alkalmazott stratégia követése: minőségi szolgáltatás nyújtása fogyasztóbarát árakon. Az új szolgáltatásoknál a legmodernebb technológiát alkalmazva az adatkapcsolat akár 40 Megabit per másodperces is lehet majd, az árak kialakításánál pedig a hosszú távú megtérülésre alapozva stabilan tartható kedvező árakat kívánunk kialakítani

-mondta el Ryszka Sambor, a DIGI akkor ügyvezetője, csak éppen azt nem tette hozzá, hogy minderre mikor kerülhet sor. Akkor valószínűleg kevesen sejtették, hogy egy évekig tartó, olykor kifejezetten feszült várakozással teli időszak köszönt a piacra.

AZÉRT TÖRTÉNT KÖZBEN EGY S MÁS

Hogy a DIGI-nél nem állt készen a tendergyőzelmet követően (vagy akár azt megelőzően) a hálózatkiépítési terv, netán erőforráshiány akadályozta a gyors hálózatkiépítést, azt a cégvezetés felsőbb körein kívül alighanem kevesen tudják, mindenesetre az indulás előkészítése szokatlanul lassan folyt a háttérben, miközben a DIGI háza táján ettől függetlenül történtek fontos események.

Így a szolgáltató 2016-ban egy újabb hatósági frekvenciapályázaton nyert, ezúttal 40 MHz-nyi spektrumot a 3,6 GHz-es sávban, melynek későbbi, az 5G-s hálózatok kiépítése kapcsán meghatározó szerepe akkor még nem volt annyira egyértelmű, mint ma. Egy évvel később pedig bombaként robbant a hír, hogy a DIGI megvásárolja az Invitel lakossági és kisvállalati üzletágát adó Invitel Távközlési Zrt-t.

A Gazdasági Versenyhivatal ezt végül bizonyos feltételek teljesülése árán hagyta csak jóvá, később azonban visszavonta ezt a döntést és új eljárást indított, mivel felmerült, hogy a felek a versenyhatóságot félrevezették. Ezzel párhuzamosan a hatóság 90 millió forint eljárási bírságot is kiszabott - ez később sokkal súlyosabb következményekkel is járt az NMHH következő, 2019-es frekvanciaárverésének végeredményét illetően.

Ám még ezen árverés előtt - 2019. május 27-én - a DIGI Távközlési Kft. meglepetésszerűen bejelentette, hogy elindítja kereskedelmi mobilszolgáltatásának tesztüzemét. A hálózat építését ekkor már hosszú hónapok óta nem tudta titokban tartani a szolgáltató, a sajtóban pedig egyre másra jelentek meg a találgatások az indulás dátumával és egyéb részletekkel kapcsolatban,

INGYENMOBIL

A DIGI végül a hozzá fűzött reményeket beváltva elképesztően nyomott árú szolgáltatással lépet piacra tavaly. A DIGI Mobil tesztszolgáltatás havi díj nélkül biztosít gyakorlatilag korlátlan adatszolgáltatást, maximum ötforintos belföldi percdíjat és 21 forintos hálózaton kívüli SMS-t. A szolgáltató azonban a 2014-ben elnyert 1800 MHz-es alapblokkal sem komoly területi lefedettséget, sem pedig előfizetők tömege számára elegendő kapacitást nem tudott biztosítani, különösen úgy, hogy a kétszer 5 MHz-es sávrészbe hang- és adatszolgáltatást is be kellett zsúfolnia.

Ezért a DIGI Mobil tesztszolgáltatásra máig csak azok a meglévő DIGI előfizetők szerződhetnek, akiknek a lakhelyén egyébként elérhető a szolgáltatás, igaz, egy ügyfél akár négy darab SIM-et is hazavihet. A DIGI Mobil egyébként már a kezdetektől fogva kínált olyan fejlett szolgáltatásokat (VoLTE, VoWiFi), melyek közül máig nem mindegyik része a három rivális hálózatának - a DIGI-nél ugyanakkor ez egyrészt elemi érdek is volt a frekvenciakorlátos szolgáltatás miatt, másrészt az Ericsson által épített hálózatot nem utólag kellett felkészíteni az új technológiák kezelésére, ezzel lényegesen egyszerűbbé téve a bevezetést.

ÉV VÉGÉIG MARAD A TESZT

A DIGI a szolgáltatás egyéves évfordulóján bejelentette, hogy az egyszer már meghosszabbított tesztüzemet változatlan feltételek mellett 2020. december 31-ig újból meghosszabbítja.

A DIGI Mobil szolgáltatáslefedettsége hónapról-hónapra javult ugyan (a szolgáltató ma 500-nál több magyarországi településen van jelen saját hálózatával), ám már az induláskor nyilvánvaló volt, hogy pusztán az 1800 MHz-es sávra építve lehetetlen olyan szolgáltatást nyújtani, mely a három nagyhoz hasonlóan magyarok milliói számára jelent mobiltávközlési alternatívát. A cég ezért elindult az NMHH tavaly nyáron meghirdetett újabb frekvenciapályázatán, melyről a negyedik mobilszolgáltató megjelenését 2014-ben még kifejezetten pártoló hatóság meglehetősen furcsa körülmények közt kizárta. Mint később kiderült, a pályázatra valójában nem is a DIGI Távközlési Kft., hanem annak anyacége, a DIGI Communications N.V. jelentkezett - a magyar leányvállalatot a tavaly nyáron a Telenor sugallatára módosított pályázati dokumentáció alapján vélhetően kizárták volna.

Az ezt követő jogi huza-vona végül idén márciusban ért véget, amikor minden hazai jogorvoslati lehetősége kimerült a DIGI-nek, a hatóság pedig jogerősen lezárhatta az aukciót, melyen így csak a Magyar Telekom, a Telenor Magyarország és a Vodafone Magyarország szerzett frekvenciát. A DIGI ezzel elvesztette a lehetőséget arra, hogy a 700 MHz-es, a 2100 MHz-s és a 3600 MHz-es sávban frekvenciához jusson. A szolgáltatónak hosszú évekig az egyetlen esélye arra, hogy bővítse hálózatának kapacitását és lefedettségét a vélhetően jövőre induló, GSM alapsávokra kiírt értékesítési eljárás lehet, ahol a 900 és az 1800 MHz-es frekvenciasávban is szerezhet licencet a DIGI - ha a hatóság erre egyáltalán lehetőséget ad.

a szolgáltatók piacrésze a hívásforgalmat bonyolított SIM-eknél - jobb felső sarokban a DIGI-vel (forrás: NMHH)

A DIGI Mobil megjelenése mindenesetre a nulla forintos díjcsomaggal együtt sem indított be komoly piaci mozgásokat, a cég az idei első negyedév végére összesen 122 ezer előfizetőt gyűjtött. Eközben a teljes piac egy év alatt nagyjából csak 80 ezer aktív SIM-mel bővült (az NMHH statisztikái szerint tavaly év végén körülbelül 10,59 millió aktív SIM volt használatban, míg a tavalyi második negyedévben 10,51 milliós volt ez a bázis), ami azt jelenti, hogy a DIGI - statisztikai alapokon legalábbis - elvett nagyjából 40 ezer aktív ügyfelet a versenytársaktól. Ez ugyanakkor nem az az ügyfélkör-méret, mely után bármelyik mobilszolgáltató sűrű könnyeket hullajtana, netán olyan, drasztikusabb lépésekre kényszerülne, mint a Magyar Telekomhoz tartozó Flip fapados szolgáltatás bevezetése a vezetékes piacon.

A DIGI Mobilt övező, vélhetően szándékosan túltolt titokzatosság ugyanakkor továbbra is lázban tartja a szakmát és az ügyfeleket, a szolgáltató legalábbis láthatóan minden, ebben az iparában annyira természetesnek ható üzleti racionalitást nélkülözve tolja tovább a szekeret. Eközben a cégnek minimális befektetés árán, pusztán pszichológiai alapokon olyan rajongótábora alakult ki, melyről a nagy multik milliárdos marketingkampányok mellett is csak álmodhatnak.

Végül könnyen lehet, hogy a DIGI jövőjét olyan üzleti/technológiai folyamatok határozzák majd meg, melyek a nagyok számára is újdonságként jelennek meg, évtizedes dogmákat felrúgva. Ilyenek lehetnek az új hálózatmegosztási modellek, melyek bevezetésére egyre több mobilpiaci szereplő rákényszerül a hatékony(abb) működés érdekében.

A DIGI Mobil szolgáltatás egyéves születésnapja apropóján a jövőbeni tervek és a jelenlegi felhasználói bázis kapcsán természetesen kerestük a szolgáltatót is, kérdéseinkre azonban nem kaptunk érdemben választ.