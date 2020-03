Plecsnit kapnak a Chromebookokhoz szánt kiegészítők

A "Works with Chromebook" jelölés platformmal garantáltan jól használható eszközökön tűnik fel.

Hamarosan egyszerűbb lesz megtalálni a Chromebookokkal biztosan zökkenőmentesen használható kiegészítőket: a Google bejelentette, létrehozza a "Works with Chromebook" tanúsítványt, amellyel a Chrome OS-es eszközökkel gond nélkül együttműködő termékeket jelöli. A kezdeményezés hasonlít a keresőóriás 2017-ben "Made for Google" programjára, amelyben a Google Nest termékekkel, illetve a Pixel telefonokkal garantáltan jól használható kiegészítők kaptak tanúsítványt.

A Works With Chromebook plecsni a készülékek csomagolásán is feltűnik majd, első körben az Egyesült Államokban, Kanadában és Japánban, a vállalat azonban azt ígéri, a közeljövőben bővíti majd a támogatott régiók listáját. A kiegészítőket a Google házon belül is tesztelte, hogy megbizonyosodjon róla, azok a megfelelő szintű kompatibilitással rendelkeznek a platformjára támaszkodó notebookokkal.

A programhoz annak rajtjáig összesen tizenhárom nagy gyártó csatlakozott, a partnerek között a Logitech, a Kensington, az Anker, a Belkin, az Elecom és a StarTech is ott van, akiknek termékein a közeljövőben feltűnnek majd az újonnan bevezetett, a "Works with Chromebook" feliratot, illetve a jól ismert Chrome logót tartalmazó plecsnik. A tanúsítvány alá a vállalat a legkülönbözőbb kiegészítőket vonja be, a billentyűzetektől és egerektől a töltőkön át a kábeleikig.

A plecsni a klaviatúrák esetében kifejezetten jól jöhet, hiszen a Chromebookok billentyűkiosztása valamelyest eltér a windowsos, illetve macOS-es elrendezéstől, amelyekhez a legtöbb gyártó igazodik billentyűzeteivel - így például keresés és Google Assistant gombokat, illetve a Chromebookokon megszokott frissítés, visszalépés és teljes kijelzős megjelenítés billentyűket is hiába keressük azokon. A frissen bevezetett tanúsítvánnyal, illetve annak jól látható jelölésével a dobozokon, a felhasználók sokkal könnyebben találhatják majd meg a dedikáltan Chrome OS-es készülékekhez tervezett termékeket.