Meghosszabbítja a Huaweire kivetett szankcióit az USA

Meghosszabbítja a nemzetbiztonsági kockázatot jelentő vállalatokra kivetett szankcióit az Egyesült Államok, így a Huawei is tiltólistán marad, egészen 2021 májusáig - számolt be a Reuters. Donald Trump amerikai elnök tavaly májusban tiltotta meg határozatában az egyesült államokbeli cégeknek, hogy a Huawei által gyártott telekommunikációs eszközöket használják, mondván, azok nemzetbiztonsági kockázatot hordoznak. Bár a mostani hosszabbításban az USA nem nevez meg konkrét vállalatokat, az a Huaweinek és a ZTE-nek is rossz hírt jelent.

Továbbra is lesznek ugyanakkor olyan szegmensek, amelyekben a gyártó felmentést kap a tiltás alól, ez főként bizonyos 5G hálózati technológiákra és eszközökre vonatkozik. Az Egyesült Államok vidéki régióiban számos hálózat támaszkodik ugyanis a Huawei eszközeire, a kormányzat így kénytelen legalább ezekre a területekre vonatkozóan engedményeket hozni, hogy a helyi ügyfelek által igénybe vett szolgáltatások tovább működhessenek.

A szankciók meghosszabbítása kapcsán a vállalat magyarországi képviselete elmondta, a tiltás kapcsán a vállalat álláspontja nem változott, az nincs jelentős hatással a globális üzletvitelre, főként az amerikai állampolgárokat érinti hátrányosan. A gyártó továbbra is igyekszik Egyesült Államoktól függetlenedni, - ugyanakkor kész együttműködni az amerikai partnerekkel, ha arra a későbbiekben lehetősége nyílik.

A döntéssel az amerikai kormányzat továbbra is kizárja a Huawei újabb okostelefonjait a Google okostelefonos ökoszisztémájából, így azok a meghosszabbított tiltás alatt is a Google Play szolgáltatások és a Play Store nélkül érkeznek, ahelyett a vállalat gőzerővel fejlesztett, alternatív HMS szolgáltatáscsomagjára és App Gallery alkalmazásboltjára támaszkodnak majd. A cég szerint egyébként a HMS mára globálisan 400 millió aktív felhasználónál jár, továbbá világszerte 1,3 millió fejlesztő csatlakozott a platfromhoz.