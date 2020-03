Szinte teljesen kifogytak a notebookokból a hazai nagykerek

Az országos home office teljesen kimeríti gyártók készleteit, az utánpótlásra pedig 4-6 hetet is várni kell.

Óriási notebookhiányt hozott magával a tömeges home office: a COVID-19 járvány miatti krízishelyzetben rengeteg cég kérte otthonmaradásra dolgozóit - még akkor is, ha erre sok esetben nem állt rendelkezésre megfelelő méretű készülékpark. Az elmúlt hetekben a hazánkban működő cégek is gőzerővel kezdték felvásárolni a távoli munkavégzést lehetővé tevő gépeket, olyannyira, hogy már nem hogy vállalati, de konzumer modelleket is alig találni a nagykereskedőknél.

ELŐSZÖR AZ EGÉSZSÉGÜGY

Az egyik legnagyobb gyártó magyarországi képviseletétől származó információink szerint a nagykereskedések mára már szinte minden készüléket eladtak, az új megrendelések leszállítási ideje pedig jellemzően 4-6 hét - de ennek java sem a nagykereskedésekben köt ki. A gyártók jellemzően direkt és indirekt rendelésekre dolgoznak, előbbi kategóriába esik, ha egy nagyobb cég vagy egyéb szervezet közvetlenül rendel tőlük nagyobb mennyiségű gépet (akár százas nagyságrendben), míg az indirekt rendelések a nagykereknek leszállított, a viszonteladói csatorna rendelkezésére álló szabad készleteket jelentik.

A HWSW-nek nyilatkozó gyártó szerint a most kialakult helyzetben a direkt rendelések élveznek prioritást, ami tovább nehezíti a nagykereskedők dolgát - a direkt megrendelések közül pedig érthető módon az egészségügyi, kormányzati és oktatási intézvényeket sorolja előre a vállalat.

A notebookhiányra egy lapáttal a kínai gyártási kapacitás a koronavírus miatti jelentős csökkenése is rátesz, illetve a notebookok szegmensét már korábban megtépázó Intel processzorhiány sem segít a helyzeten. A magyar készletek feltöltését ráadásul az is nehezíti, hogy még ha egyes notebook modellekből a gyártóknak lenne is külföldi készlete, azokhoz a hazai piacra szabott kiosztású, magyar nyelvű billentyűzet nem áll rendelkezésre, a klaviatúrákat is gyártatni kell, ami újabb hetekkel tolhatja el a szállítmányok megérkezését.

KOMOLY VISSZAESÉS JÖHET

Noha a gyártók forgalma az elképesztő notebookvásárlási láz miatt 2019 hasonló időszakához képest valósággal kilőtt, az év második felére vonatkozó kilátásaik már korántsem ilyen rózsásak. Sokan attól tartanak ugyanis, hogy a következő időszakban teljesen leáll a piac, a notebookokkal villámtempóban felszerelkezett cégek 2020 második két negyedévében szinte semmit nem vásárolnak majd. A következő hetekben a notebookok árának érezhető emelkedése sem lenne meglepő, a hiány mellett már csak az erősen gyengülő forint miatt is.

A fentieket viszonteladóktól származó információink is megerősítik, olyan nagykereskedésről is beszámoltak, amely le is vette árlistájáról a notebookokat, a túlrendelések elkerülése végett a bizonytalan időszakban. A legtöbb helyen csak a több mint félmillió forintos, drága konfigurációkból érhető még el készlet.

Az Extreme Digital egyébként korábban a HWSW kérdésére úgy nyilatkozott, március 13-án érzékelte ez első komolyabb vásárlási hullámot, azóta pedig duplájára nőtt a kereslet az időszak átlagos teljesítményéhez képest. A cég még a helyzet súlyosbodása előtt jelentős készleteket halmozott fel, így nyilatkozata szerint egyelőre ki tudja szolgálni a keresletet, noha bizonyos egyedi modellek már nála is elfogytak. A vállalat tapasztalatai szerint az asztali PC-k, monitorok és egyéb számítástechnikai eszközök forgalma is duplázódott, a hiány ugyanakkor ezekben a szegmensekben még nem érződik.

FRISSÍTÉS

Mint azt az ASUS Magyarország System Üzletágának vezetője, Győri Attila elmondta, a vállalat már előre igyekezett felkészülni a megnövekedett igényekre, így jelenleg mintegy 10 ezer darab ASUS notebook érhető el a hazai disztribúciós hálózatban, 15 ezer darab pedig belátható időn belül megérkezik Magyarországra.