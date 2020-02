Jönnek az összevont vásárlások macOS-en és iOS-en

Az Apple a platformokon átívelő vásárlásokkal buzdítaná a fejlesztőket a keresztplatformos Catalyst használatára.

Még szorosabban összefonná asztali és mobil platformjait az Apple, a vállalat a Catalyst appoknál rövidesen lehetővé teszi az összevont vásárlást. Magyarán ha egy felhasználó megveszi az adott alkalmazás macOS-es verzióját, automatikusan megkapja majd az iOS-es kiadást is, és fordítva - persze ha a fejlesztő is bekapcsolta az erre vonatkozó opciót az appban. Az Apple "kicsiben" már lehetővé tette a hasonló, összevont alkalmazásvásárlásokat, de csak az iOS variánsok között: a fejlesztők eddig az iPhone-okon, iPadeken futó rendszereken, valamint a tvOS platformokon kapcsolhatták össze a vásárlásokat igény szerint.

Ez a sor most az asztali macOS rendszerrel bővül. Az új funkcióra Steve Troughton-Smith fejlesztő lett először figyelmes az Xcode 11.4-es bétájában, és tweetben gyorsan be is számolt róla, illetve az Apple is beszélt az újdonságról fejlesztői oldalán. Ezek alapján az Xcode 11.4 stabil kiadásában az Apple alapértelmezetten bekapcsolja majd a "universal purchase" néven is emlegetett, platformokon átívelő vásárlásokat, illetve a már elérhető Catalyst appoknál is lehetővé teszi a megoldás aktiválását.

A vállalat láthatóan komoly hangsúlyt fektet különböző platformjai egységesítésére, illetve a Catalyst népszerűsítésre a fejlesztők körében - utóbbival a vállalat a macOS-en és iOS-en egyaránt futtatható, keresztplatformos appok fejlesztését teszi lehetővé. A korábban Marzipan néven futó projektről a vállalat tavaly nyáron, a macOS 10.15 Catalina bemutatkozásakor rántotta le a leplet. Az appok aránylag egyszerű portolását lehetővé tevő megoldásra egyelőre nem csaptak le tömegesen a fejlesztők, az új, összevont vásárlások lehetősége azonban lökést adhat a kezdeményezés népszerűségének.

A fejlesztők idén márciustól csomagolhatják majd egyetlen vásárlásba alkalmazásaik különböző platformokat célzó verzióit. Az Apple az új konstrukcióhoz igazítja alkalmazásboltjait is, megkezdve az App Store és a Mac App Store alkalmazáskategóriáinak egységestését - erre a fejlesztőknek is jó lesz odafigyelni, termékeik kategóriáinak és alkategóriáinak kijelölésénél.