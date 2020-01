Nem vált be az Instagramnak az IGTV

Egyre inkább az Instagramon belüli funkcióvá szeretné tenni a Facebook a jelenleg még különálló IGTV appot. Minden jel arra mutat, hogy kudarcot vallott a szolgáltatás különálló, hosszú videós alkalmazása.

Törli az Instagram az IGTV ikont a jobb felső sarokból, mivel alig kattintottak rá a felhasználók, és a cég szeretné az igényeknek megfelelő letisztult formában tartani a felületet - magyarázta az Instagram szóvivője a TechCrunch-nak. Az ikon eredetileg az IGTV mindig is csekély látogatottságát volt hivatott növelni, de a mobilos statisztikák szerint még ezt sem sikerült. A különálló, "hosszúvideós" appot a több mint egymilliárdos instagramos közösségből alig 7 millióan töltötték le az alkalmazás 2018 júniusi indulása óta, mikor mi is bővebben írtunk róla.

Bár a szóvivő szerint azért az IGTV videókat is nézi a közönség, csak éppen inkább az Instagram felületéről, nem pedig a különálló appból. A felhasználók megnézik az IGTV által elérhető hosszabb videókat (vagy egy részüket) a saját hírfolyamukon, az alkotók profilján, valamint az Explore felületén, amelynek algoritmusa személyre szabott módon ajánl releváns tartalmakat a felhasználóknak. Jól látható, hogy az instagramozók nem szeretnének még egy appot letölteni, hanem a tartalmakat inkább az Instagram felületéről szeretnék fogyasztani.

A Facebook egyelőre még nem szünteti meg a próbálkozását, pedig láthatóan kudarcot vallott a különálló hosszú videós alkalmazással. Az Instagramot a felhasználók jellemzően inkább a rövid videók feltöltésére szokták meg, és a véleményformálók a hosszabb videóikat továbbra is inkább a YouTube-ra töltik fel. A két platformot továbbra is inkább felváltva használják a véleményvezérek, például a modellek egy forgatásról készült videót feltöltenek a YouTube-ra, míg az elkészült fotókat az Instagramon osztják meg. A Facebook szolgáltatása részéről viszont érthető próbálkozás volt egy saját YouTube-szerű megoldás, ami a jelek szerint ebben a formában nem vált be.

Egy fontos probléma, hogy a véleményvezérek közvetlenül az IGTV-n keresztül még mindig nem tudnak bevételhez jutni - mutat rá a TechCrunch. Az Instagram videós platformján nem lehet a hirdetési bevételből részesedni, nincs lehetőség exkluzív tartalmat közzétenni és a rajongói adományok sem működnek. Mindössze néhány kiemelt híresség kap az Instagramtól fizetést a hosszú videóikért egyedi szerződéseken keresztül.

Az IGTV videók feltöltése is valószínűleg hamarosan elérhető lesz az Instagram felületéről, ahogy az AdWeek Social felhívta a figyelmet az új tesztekre. Ebből is látszik, hogy a közösségi oldal egyre inkább a fő szolgáltatásba akarja integrálni a videókat, mintsem külön appban tartani. Ettől függetlenül a videók száma és nézettsége is alacsony, így a cégnek érdemes lenne kidolgozni a monetizációs rendszert vagy még több kiadót megbízni a videókészítéssel, ha továbbra is kísérletezni szeretne a formátummal.