Walkie Talkie funkcióval bővül a Teams

Új funkciócsomagot jelentett be a Microsoft a Teams kollaborációs megoldásában, amelyet elsősorban ezúttal saját megfogalmazása szerint az "első vonalbeli dolgozóknak" szán. Ebbe a körbe tartoznak például a kiskereskedelemben, a vendéglátásban vagy az utazási- és a gyártóiparban dolgozók, azonban a funkciók a Teams többi előfizetőjének is elérhetők lesznek.

Ezek közül a legérdekesebb talán a Walkie Talkie megoldás, amellyel eddig az FaceTime-hoz kapcsolt Apple Watch-on kívül más csevegőapp nem kísérletezett. A hagyományos készülékekhez hasonlóan, a Teamsben is be lehet majd állítani a csapatokat - mondjuk az egy beosztásban dolgozókat -, akik az adott beszélgetésben részt vehetnek. Az információátadáshoz a mikrofon gombot kell megnyomni, és a mondandó után kikapcsolni.

Inkább egy érdekesség, hogy a nagyvállalat a kékgalléros dolgozók motivációját és a fluktuációs csökkentését a Dicséret eszközzel szeretné megoldani. A vezetők és az alkalmazottak is elismerhetik kollégáik teljesítményét különböző matricákkal, mint például oktató, kreatív, vezető, problémamegoldó vagy egyszerűen egy köszönöm-matrica. Ennél komolyabb megoldás a dolgozók számára, hogy a jövőben Azure AD-n keresztül egyszer használatos SMS-kóddal is beléphetnek a felhasználónév-jelszó páros helyett. Továbbá a kilépés is egyszerűbb lesz, mivel akár minden eszközön egyszerre is ki lehet lépni a Microsoft 365 fiókokból és alkalmazásokból egy gombnyomással, ami a vállalat szerint főleg a megosztott műszakokban a közösen használt eszközök miatt lehet fontos.

A január eleji bejelentés azért is volt szükséges, mivel a kékgalléros dolgozók műszakjainak nyilvántartására szolgáló StuffHub 2019. december végével megszűnt, és a felhasználókat a Teams Műszakok szolgáltatásába tereli. Az appban a vezetők előre beállíthatják a műszakokat és beosztott csapatokat, a dolgozók pedig innen értesülhetnek beosztásukról. Fontos kitétel, hogy a megoldás a vendég felhasználókat nem kezeli, minden beosztottnak a céges Teams domainben kell lennie. Viszont a Műszakok megoldáshoz más munkaerőkezelő, nagyvállalati ütemezési rendszereket is lehet majd integrálni a Graph API-n keresztül, ami ebben a negyedévben fog megjelenni nyilvános előzetes változatban.

Bár az új funkciókat a Microsoft főleg az első vonalbeli dolgozóknak szánja, de azok minden kereskedelmi, előfizetésért kapható változatban elérhetők lesznek. Az ingyenes és kormányzati termékváltozatokban viszont nem lehet majd használni azokat. A funkciók a "következő hónapokban" válnak elérhetővé előzetes verzióban.