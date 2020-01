A 6 gigahertz felé nyit a Wi-Fi 6E

A még szabályozói jóváhagyásra váró új szabvány komoly előrelépést hozhat - első körben jó eséllyel az Egyesült Államokban.

Újabb ponttal bővül a frissített Wi-Fi nevezéktan, a Wi-Fi 6 után a Wi-Fi Alliance most a Wi-Fi 6E-t is bejelentette. Az új szabvány (alszabvány?) legfontosabb megkülönböztető jegye, hogy az már a 6 gigahertzes frekvenciasávot is támogatja - a boltokban persze még nem érdemes keresni a Wi-Fi 6E plecsnis készülékeket, legyen szó routerről vagy notebookról, a 6 gigahretzes spektrumhoz tartozó szabályozói engedélyeztetési folyamatok ugyanis jelenleg is zajlanak.

Kapcsolódó közleményében a Wi-Fi Alliance is hangsúlyozza, a szövetség teljes vállszélességgel támogatja az új frekvenciasáv bevezetését a Wi-Fi felhasználók számára, ezzel párhuzamosan ugyanakkor a korábbi, 2,4 és 5 gigaherztes sávok támogatását is változatlanul megtartja. A 6 gigahertzes spektrum az iparági szövetség szerint 14 új 80 megahertzes csatornát, illetve 7 további 160 megahertzes csatornát biztosít, amelyekkel az olyan, nagy sávszélesség-igényű alkalmazások is hatékonyan kiszolgálhatók, mint az online AR és VR megoldások vagy épp a nagy felbontású videostreaming - akár másodpercenként 10 gigabites elméleti maximális sávszélesség mellett.

Phil Solis, az IDC kutatási igazgatója arra számít, hogy ha a 6 gigahertzes spektrum zöld utat kap a szabályozóktól, a gyártók azonnal lecsapnak majd rá, és gőzerővel kezdik meg a technológiára támaszkodó készülékeik piacravitelét. Ez akár még idén megvalósulhat, kezdve az Egyesült Államokkal, az ország ugyanis Solis szerint más régióknál jóval közelebb jár a 6 gigahertzes sáv élesítéséhez.

A Wi-Fi Alliance szerint miután a technológia jogi kereteit véglegesítik, az mint a konzumer AP-kban, okostelefonokban és egyéb készülékekben, mind pedig a nagyvállalati access pointokban megjelenik majd - a Wi-Fi 6E ipari környezetben a szövetség várakozásai szerint különösen népszerű lesz. A 6 gigahertzes sáv bevezetése a sávszélességbeli előnyök mellett azért is fontos, mert tehermentesíti a szabvány korábbi generációit.