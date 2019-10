Egyszerűbbé tenné az androidos UI fejlesztést a Google

Már kipróbálható a felhasználói felületek készítéséhez szánt Jetpack Compose toolkit - de a cég több más újdonságot is hozott fejlesztői konferenciájára.

Több Jetpack újdonsággal is készült a fejlesztők számára az idei Android Dev Summiton a Google, a cég többek között a Jetpack Compose UI fejlesztőkészlet első, előzetes verzióját is bejelentette - miközben friss fejlesztői eszközeinek növekvő népszerűségére is kitért.

A Google blogposztjában több mérföldkövet is kiemel, kezdve azzal, hogy a platformját célzó professzionális fejlesztők már több mint 90 százaléka használ Android Studiót. A Kotlin nyelv is egyre népszerűbbé válik, a cég szerint az ezer legnépszerűbb androidos alkalmazásnak már közel 60 százaléka Kotlinban íródott - ez alatt a cég vélhetően a Play Store-ból elérhető alkalmazásokat érti. A Kotlin adoptációját egyébként a vállalat új képzésekkel is igyekszik segíteni, a Udacity online képzési platformján, a területen már rutinosan mozgóknak pedig új tanúsítványt is kiállít.

A Jetpack, azaz a tavaly bemutatott, az aktuális legmodernebb androidos eszközöket, keretrendszereket, komponenseket, architektúrákat tartalmazó fejlesztői pakk is egyre elterjedtebb, utóbbit a legnépszerűbb 10 ezer Play Store-os app mintegy 84 százaléka esetében vetik be a fejlesztők. Utóbbi most több fontos újítással is kiegészül, ilyen az először a Google I/O-n bejelentett Benchmarking library, amelyet a fejlesztők már előzetes verzióban ki is próbálhatnak, alkalmazásaik teljesítményének pontosabb méréséhez.

De többek között a CameraX is úton van a csomagba, a szintén a Google I/O-n beharangozott megoldással egységesen fejleszthetők kamerafunkcióval rendelkező appok a különböző gyártóktól származó készülékekre - legalábbis azon cégek esetében, akik már maguk is beálltak a CameraX mögé. A cégek listája ugyanakkor szépen bővül, azon mások mellett a Samsung, Motorola, LG, Oppo és a Xiaomi is ott van. A CameraX bétáját a Google decemberre ígéri.

Jetpack Compose

Developer Preview-be ért a Jetpack Compose is, amelyet az Android Studio legfrissebb Preview címkés buildjét telepítve már minden érdeklődő használatba vehet. A natív UI készítéshez szánt toolkit teljesen nyílt, azt a vállalat az AOSP részeként fejleszti. A megoldással a vállalat egyszerűbb és gyorsabb UI fejlesztést ígér, kevesebb kódolás mellett, illetve egy sor intuitív Kotlin API-val kiegészítve.

A Compose a Flutter-ből is merít, azzal a Google igyekszik az alkalmazások felhasználói felületét is Kotlin alapokra átültetni, illetve minimalizálni a UI-ok elkészítéséhez szükséges kódot - ezzel pedig egy sor potenciális bugot is előre kigyomlálni. A most érkező előzetes verzióban a cég a kódkiegészítést és az élő előnézeteket is támogatja, illetve egy példaalkalmazást is biztosít az eszközkészlet könnyebb kiismeréséhez. A Compose béta verzióját a cég jövőre ígéri.

Mindezt a Google az Andorid Studio 4.0 Canary kiadásában teszi elérhetővé, amely már letölthető, tarsolyában a fentebb említett Compose mellett új Motion Editorral, frissített Java 8 libraryval, illetve a KTS fáljok teljes körű támogatásával. Az Android Studio jelenleg elérhető 3.5-ös stabil verziója főként a teljesítményre, stabilitásra, bugjavításokra fókuszált, így a Canaryban sok fejlesztő örömmel fogadja majd az új funkciókat. Az Android Studio 4.0 Canary Windows, Mac, Linux és Chrome OS platformokra is elérhető.