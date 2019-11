Kellemes előrelépést kínál a 16 hüvelykes MacBook Pro

Az iparági pletykáknak megfelelően jelentette be legújabb csúcsnotebookját az Apple. A nagyobbik MacBook Próhoz több ponton hozzányúltak a mérnökök, melynek hála számos, a felhasználókat irritáló tervezési problémát sikerült eltüntetni. Ugyancsak üdvözlendő, hogy 16 hüvelykre nőtt a kijelző képátlója, az üzemidőt pedig 1 órával tornázta feljebb az Apple. Mindeközben a kezdőár bruttó 50 000 forinttal ugrott meg, a kategóriában szinte egyedinek számító memóriás és SSD-s opciókkal pedig bőven bruttó 2 millió forint fölé tornázható fel a végösszeg.

A 15 hüvelykes modell helyét átvevő új MacBook Pro területe csak minimálisan nőtt az egyetlen (pontosabban csak 0,6) hüvelykkel nagyobb kijelző miatt: a szélesség 8,6, a mélység pedig 5,2 milliméterrel gyarapodott, hála az eddigieknél láthatóan keskenyebb káváknak. Szokásához híven a képátlóval párhuzamosan a felbontást is növelte az Apple, így az IPS LCD panel 3072x1920 pixelt vonultat fel. A szélesebb színteret jelentő P3 WCG (Wide Color Gamut), illetve a True Tone támogatás megmaradt, mely utóbbi a környezeti viszonyokhoz igyekszik igazítani a panel színhőmérsékletét.

A processzorhoz nem nyúlt az Apple, melynek oka, hogy az elmúlt nagyjából fél évben az Intel nem dobott piacra jobb opciót. Ennek megfelelően a kiindulópontot a hatmagos Intel Core i7-9750H jelenti, melynek lapórajele 2,6, turbója pedig 4,5 GHz. Akinek kevés lenne a hat darab processzormag, az némi felárért (na meg akkus üzemidőért) cserébe a Core i9-9980HK modellt is választhatja. Ez 2,4 GHz-es alapórajellel rendelkezik, a turbó pedig kerek 5 GHz-en tetőzhet.

A processzorral ellentétben a diszkrét grafikus adaptert lecserélte az Apple. A versenyképesnek legnagyobb jóindulattal sem nevezhető Vegának búcsút intettek a cupertinóiak, melynek helyére gyorsabb és/vagy hatékonyabb Navi-alapú GPU-k érkeztek az AMD műhelyéből. Alapfelszereltséggel a Radeon Pro 5300M jár, bruttó 36 000 forintos felárért azonban már Radeon Pro 5500M-et is lehet kérni, közel bruttó 73 000-ért pedig utóbbi 8 gigabájtos variánsát építi be az Apple. A nyers teljesítményadatok alapján az 5300M nagyjából a Vega Pro 20 tempóját nyújthatja, az 5500M pedig nagyjából 21 százalékkal lehet gyorsabb annál, vélhetően szerényebb disszipáció mellett.

A processzor mellé alapfelszereltségben 16 gigabájt DDR4 memóriát társít az Apple, amely bruttó 291 000 forintért cserébe már akár 64 gigabájtra is feltornászható. A NAND-alapú háttértár, vagyis az SSD szempontjából is nagyon széles a kínálat. Az alapból 512 gigabájtos egység csillagászati, bruttó 874 000 forintos felárért cserébe akár 8 terabájtig is bővíthető, a köztes lépcsőket pedig 1, 2, illetve 4 terabájtnál húzta meg az Apple.

Pillangó helyett olló

Az új MacBook Pro egyik vélhetően leghasznosabb fejlesztése az új, ollómechanikára épülő "Magic Keyboard" billentyűzet. A 2015-ben bevezetett, butterfly-ként is emlegetett pillangómechanikás klaviatúra egyértelmű bukásnak bizonyult, az ugyanis rövid billentyűútja miatt sem kényelmesnek, sem pedig megbízhatónak nem bizonyult. 2015 óta az Apple pillangómechanikája négy generációt élt meg, mindegyik igyekezett orvosolni a megelőző kiadás problémáit, ám közben saját hátulütőit is hozta magával. Nem csoda, hogy az utóbbi évek során a klaviatúra mint a MacBookok Achilles-sarka égett bele a köztudatba, a gyártó pedig idén kénytelen volt meghosszabbítani, illetve kiterjeszteni billentyűzetjavítási programját, hogy a felhasználók kedélyeit nyugtatni tudja.

A pillangómechanikától tehát jó eséllyel örökre búcsúzik az Apple, a felhasználók legnagyobb örömére. Az első tapasztalatok alapján az új fejlesztés érzésre valahol félúton van a 2015 előtt alkalmazott ollómechanika és a kegyvesztett pillangómechanika között mozog, vagyis az Apple nem egy az egyben a korábbi megoldást hozta vissza. Beszédes adat, hogy míg a leköszönő mechanika 0,55, addig a régi-új fejlesztés kereken 1 milliméteres billentyűúttal rendelkezik. Ugyancsak jó hír, hogy a Touch Bar bal szélén megjelent a fizikai Escape gomb, amit vélhetően szinten a felhasználó panaszok sokasága ihletett. Bár az Apple ezt nem erősítette meg, az új billentyűzetet vélhetően idővel az összes MacBook meg fogja kapni, beleértve a kisebbik Prót és az Airt is.

Jobb üzemidő és hűtés, régi Wi-Fi

16-os MacBook Pro vastagabb lett, ám a 0,7 milliméteres növekedést vélhetően bőven kompenzálja a kényelmesebb billentyűzet, illetve a nagyjából 20 százalékkal nagyobb akkus kapacitás. Utóbbinak hála 10-ről 11 órára nőtt a hivatalos üzemidő. A nagyobb űrtartalomból a hűtés is profitált. A bordák hőleadó felülete, illetve ezzel együtt azok tömege is megnőtt, melynek hála a rendszee 12 wattal több energiát képes elvezetni. A javulásért cserébe a készülék tömege 170 grammal kereken 2 kilogrammra nőtt.

Bár az Apple látszólag igyekezett mindent megtenni, hogy az új MacBook Pro megfeleljen a kor követelményeinek, ez nem mindenhol sikerült. Az egyik nehezen érthető pont a vezeték nélküli hálózat, amely továbbra is csak a Wi‑Fi 5-öt (802.11ac) támogatja. Mindez annak tükrében különösen furcsa, hogy a szeptemberben bemutatott új iPhone-ok már a Wi‑Fi 6 (802.11ax) szabványra is fel vannak készítve. Egy csúcskategóriás, professzionális notebooknál nagyobb létjogosultsága lenne az aktuálisan elérhető legfejlettebb Wi-Fi támogatásának, ám ezt az Apple valamiért nem tartotta fontosnak.

Az új, 16-os MacBook Pro kezdőárát az Apple bruttó 950 000 forintra lőtte be, amely 50 000 forinttal haladja meg a közvetlen előd árát. Az emelés hátterében az utóbbi hónapokban mélypontra került forint állhat, az amerikai dolláros árazáson ugyanis nem változtatott a cég, a nettó 2400 dolláros összeg megfelel a nyugdíjazott 15-ös modell korábbi árának.