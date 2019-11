Gátat szab a WhatsApp a kéretlen csoporttagságoknak

Mostantól globálisan minden WhatsApp felhasználó beállíthatja, hogy kik adhatják hozzá újabb csevegős csoportokhoz.

Egyre jobban terjed WhatsAppon a gyakorlat, hogy a felhasználókat saját szándékuk ellenére adják hozzá chat csoportokhoz más felhasználók. Ennek célja általában valamilyen spam vagy álhír terjesztése, ami Indiában komoly problémákat okoz a politikai vélemények befolyásolásával. Egy mostantól globálisan kiterjesztett beállítással a felhasználók megakadályozhatják, hogy akár ismeretlenek, akár ismerősök random csoportokhoz adják őket.

Vélhetően pont az Indiában történtek kapcsán a Facebook csevegős alkalmazása még áprilisban beharangozta, hogy kitalált egy megoldást a kéretlen csoporthoz hozzáadás meggátolására. A korábbi bejelentés szerint három különböző beállítási lehetőség létezett: senki nem adhatja hozzá a felhasználót más csoportokhoz, bárki hozzáadhatja vagy csak a saját ismerősei. A TechCrunch tudomása szerint azonban ez az amúgy globálisnak beharangozott beállítás valójában csak Indiában volt elérhető az utóbbi fél évben.

Most a vállalat egy tovább cizellált megoldást harangozott be a "senki nem adhat csoportokhoz" helyett a frissített blogbejegyzésben. A beállítások szerint mostantól a felhasználó a "Mindenki", "Kontaktjaim" vagy "Kontakjaim, kivéve..." opciók közül választhat. Ezek közül a "Kontaktjaim" azt jelenti, hogy, csak a telefon névjegyzékében lévő kontaktok adhatják hozzá a felhasználót csoportokhoz. A "Kontakjaim, kivéve..." pedig további lehetőséget biztosít a kontakotok közül azoknak kiválasztására, akik nem adhatják hozzá a személyt csoportokhoz - magyarázza a bejegyzés.

Éles a HWSW mobile! programja (x) A legnagyobb hazai digitális termékfejlesztési konferencia 5 szekcióval, 90 előadóval, dedikált workshop nappal várja a látogatókat.

Így például a whatsappozók megadhatják, hogy megengedhetik a családtagjaiknak, de nem engedik meg a kollégáiknak a hozzáadást random csoportokhoz. A megengedett személyeknek sem lesz a hozzáadás teljesen automatikus. Hanem az engedélyezett személy meghívást küldhet egy csoportba privát csevegésen keresztül. A meghívó elfogadásáról a felhasználónak három napja van dönteni, mielőtt az invitálás lejár.

A beállítás most valóban megjelenik majd minden androidos és iOS-es felhasználónak a szóvivő TechCrunch-nak adott megerősítése szerint. Azonban a funkció továbbra sem automatikus, tehát a WhatsApp felhasználóinak először be kell menni a beállításokba, és átállítani a Fiók / Adatvédelem / Csoportok menüpontban a kívánt opciót. Ez a WhatsApp egyik újabb törekvése, hogy visszaszorítsa az álhíreket a platformon, és ezzel is bizonyítsa az Európai Bizottságnak az előrelépést az álhírek terjedése elleni küzdelemben.